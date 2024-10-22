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台南20多歲男子赴東南亞旅遊 返台確診屈公病
台南市一名家住善化小新里的20多歲男子，近期前往泰國、印度等東南亞國家旅遊，返台時從香港轉機入境高雄，孰料卻出現發燒症狀，雖登革熱快篩陰性，但經檢驗後確診為屈公病，男子目前住院治療中。
衛生局表示，該名男子為今年台南第2例屈公病境外移入，經檢驗確診後，衛生單位及區公所昨天已前往個案居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查等，並規畫化學防治作業。
衛生局說明，屈公病為第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊等，發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症相似，主要是發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹等，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數周至數月，與登革熱表現不同。
衛生局強調，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生；另提醒計畫前往東南亞國家或流行地區的民眾應做好防蚊措施。
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