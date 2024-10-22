Uber違反公平法？消費者表示加入會員搭車卻更貴 網友紛紛怒評被當盤子　

近日Uber被不少會員爆料：加入會員沒有比較優惠！事實上，許多人習慣使用APP叫車和外送訂餐，各平台陸續推出加入會員可享優惠的方案，或可享受平台點數兌換，吸引更多的會員加入。不過陸續有用戶發現，所購買Uber的「Uber One」並沒有享有優惠方案，逕而向公平會檢舉，在網路上的負評也陸續浮現。

Uber廣告主打：加入Uber One會員後，不管吃的用的，都獨享超多優惠，讓不少消費者心動，紛紛加入Uber One會員。不過卻有Uber one會員發現，加入Uber的會員制卻沒享有優惠，使用APP叫車時，比非會員還貴，此會員用戶在檢舉函中表示：日前與非Uber One會員之友人，於相同時間、同一地點各自透過Uber App叫車至同一目的地，沒想到自己的Uber App所顯示之同種車種價格，較非Uber One會員的友人更高。

過去亦有網友紛紛在《Threads》發文：OMG！我真的驚呆，Uber One 按退訂他會給你40%優惠、現在才發現原來訂Uber One的我才是盤子…，網路討論串中在在呈現：加入會員後，卻得到較差的交易條件。業者對外表示，Uber One平台不定期針對不同用戶提供優惠，另也包含長期優惠，針對會員的檢舉，會優先了解個案情況。

一位熟悉公平法的法界人士分析，根據《公平法》第21條規定，事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。Uber廣告所謂提供會員優惠，與事實相違，恐涉嫌廣告虛偽不實。再者，依據《公平法》第25條更規定，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，Uber涉嫌影響交易秩序的違法行為。

文、圖 / 葉倩如