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台灣音樂進軍SXSW Sydney 掀熱潮

中央社／ 雪梨22日專電

台灣音樂蔓延澳洲。歷史悠久的美國奧斯汀「西南偏南音樂節（ SXSW）」，今年第二度在澳洲舉辦，四組台灣音樂人於Taiwan Beats Showcase專場演出，將台灣音樂推向國際。

西南偏南音樂節（SXSW）10月14日至20日在雪梨舉行，展演內容包括音樂、影視、遊戲和新創四大單元，規模盛大。文化內容策進院（文策院）聯手SXSW Sydney Music Festival，推出Taiwan BeatsShowcase，安排四組台灣音樂人演出，將台灣音樂推向國際，演出陣容包括獲得今年金音創作獎「最佳樂團」等三項提名的「我是機車少女 I'mdifficult」、入圍最佳新人的Andr、蟬聯金音獎「最佳爵士專輯」的羅妍婷，以及擁有豐富海外巡演經驗的「破地獄」，這場盛會嗨翻雪梨，吸引澳洲樂迷的目光。

為提高台灣音樂的國際能見度，文策院除了與SXSW Sydney合作舉辦Taiwan Beats Showcase，也與大會合作行銷推廣方案，並且與澳洲當地公關公司合作，為台灣藝人爭取當地媒體採訪機會，同時也邀請音樂產業人士和當地媒體現場觀賞演出，盼能增加曝光，讓更多國際產業人士及聽眾認識台灣音樂。

Taiwan Beats Showcase專場在歷史悠久的雪梨百老匯酒吧The Abercrombie舉行，這棟歷史建物為當地重要的Live House指標表演場域。

「我是機車少女 I'mdifficult」表示，很榮幸參與這個特別的演出，跟以往比起來是很不同的挑戰，也非常開心帶給台灣之夜愉快的結尾。

Andr興奮地提到，「這是我第一次在海外的音樂祭演出，謝謝雪梨聽眾給我滿滿的支持，很感動，我一定會再回來！」

羅妍婷也說，「很榮幸這次可以來到SXSW Sydney展演，不但自己的音樂在這片土地上留下了足跡，也認識了許多國際新朋友，得到很棒的回饋和交流，非常珍惜有這樣的體驗！」

「破地獄」非常感謝有這個機會，以陣容中最「重金屬」的表演者參加SXSW Sydney，也特別感謝文策院和Phoenix Central Park表演場地安排了兩個精彩的夜晚，希望能再見到大家。

文策院院長盧俊偉表示，很開心看到潛力台灣音樂人參與Taiwan Beats Showcase的演出，並強調台灣音樂多元、實力不容小覷，藉由這次現場演出，希望能讓台灣音樂在海外提高聲量，擴大全球市場。

文策院 澳洲 音樂

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