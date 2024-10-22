11國童軍領袖抵華 出席善治與非政府組織評鑑研討會

中華民國童軍總會主辦2024年亞太區善治與非政府組織（NGO）評鑑研討會，10月21日在台北市新北投春天酒店舉行四天，共有來自亞太地區11國，17位童軍成年領袖出席會議，顯示各國對這次研討會及GSAT評鑑機制的高度關注與重視。

這項研討會為期四天，將通過分組討論、各國成員分享等方式，共同探討非政府組織治理政策等議題。世界童軍總部代理秘書長伯格（David Berg）表示，良好的治理，涉及多項流程與檢核標準，其目的並非為了稽查錯誤，而是希望幫助各國童軍總會有更完善的發展。

中華民國童軍總會國際委員楊永欽說，鼓勵各國童軍總會面對時代變遷的同時，積極思考如何提升與優化GSAT評鑑制度，進而成長與進步。