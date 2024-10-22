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台灣VR作品亮相捷克 藝術結合科技展現創新實力

中央社／ 布拉格21日專電

來自台灣的VR作品在捷克ART*VR影展亮相，從謝文毅的「暗面」、郭文泰「寂靜」到何曉玫MeimageDance的「林相繽紛SISTER LIN-TOU」，皆廣受好評，觀眾預約天天爆滿，呈現台灣在VR創作的實力。

據駐捷克代表處新聞稿，在文化部的支持下，駐捷克代表處文化組與捷克ART*VR影展（Art∗VR - VirtualReality Film Festival）合作，於10月15日至20日展出3部台灣優秀VR作品，包含謝文毅的「暗面」、郭文泰「寂靜」，以及何曉玫MeimageDance的「林相繽紛SISTER LIN-TOU」，呈現台灣VR創作在科技、戲劇及藝術間跨領域的實力。

ART*VR影展是中東歐地區首個專注虛擬實境電影的影展，主辦方精選世界各地的VR佳作，除了呈現科技藝術的創新發展，也透過沉浸式體驗，探討環保、身體認同、情感認知等多樣議題。

主辦方表示，本屆挑選的3部台灣作品打破語言障礙，讓來自不同文化背景的觀眾都能以感受進入故事，觀眾預約天天爆滿，廣受好評。

謝文毅的「暗面」被主辦方選為唯一使用AppleVision Pro頭戴裝置展示的作品，以創新的動態動畫技術引領觀眾進入充滿哲學思辨的世界，成為影展焦點之一。

郭文泰的「寂靜」為其「開房間」三部曲的最後一部，獲文化部文化黑潮XR沉浸式影像創作補助。去年於捷克展出第二部作品「彩虹彼端」即受到觀眾好評，此次透過模糊觀看與被觀看之間的界限，讓觀眾不再只是體驗的見證者，而是成為整個體驗的一部分，也十足吸睛。

何曉玫MeimageDance的「林相繽紛SISTER LIN-TOU」則融合台灣民間傳說與VR技術，透過虛擬空間重新詮釋女性的力量與故事，突破傳統物理空間的限制，探索女性身體在數位世界中的表現與重構。

「林相繽紛SISTER LIN-TOU」將傳統與現代結合，透過科技與藝術的交融，呈現舞者在虛擬空間中的自由與延展。

觀眾不僅能身臨其境，感受到數位世界中女性身體的多樣性與流動性，還能深入體驗角色的情感與精神層面，見證女性身體如何在虛擬空間中以創新方式重生與繁盛，創造出前所未見的藝術語言，激發對性別與身體界限的全新思考。

此外，「暗面」導演謝文毅、「寂靜」聲音設計顏秉盈，以及何曉玫MeimageDance的策展人陳映慈也受邀參加影展論壇，與全球的VR創作者進行交流，強化台灣與國際VR產業的聯繫。

此次台灣作品在ART*VR影展的亮相，不僅展現台灣在科技藝術領域的實力與創意，透過不同媒介與故事表達出對身體、哲學、文化等議題的獨特思考，為中東歐VR創作社群注入來自台灣的視角。

VR 捷克 觀眾

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