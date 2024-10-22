有味道…他搭機目睹女子「雙腳直插置物袋」 噁心舉動掀眾怒：沒家教

搭飛機時，若遇到沒公德心的乘客，真的會讓人想翻白眼。有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一張照片並發文表示「小心！看來搭飛機，東西不能放這邊了」。從照片可見有一名女生邊滑手機欣賞自拍照，邊脫鞋將雙腳直接插入座位前方的置物袋，讓他感到震驚傻眼。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「好噁心！」

原PO明指這是一篇「有味道的發文」，因當時他的餅乾就放在座位前方的置物袋裡，他親眼目睹這女生的行為極為驚嚇，忍不住發文想要提醒大家「那邊不乾淨，不要亂摸」。

原PO表示，他貼出這張照片的用意不是想要公審這名女生，而是希望大家看了之後，提醒自家親朋好友或教育小孩，飛機的置物袋並沒有想像中乾淨，使用前要三思。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「沒水準，沒公徳心，沒家教」、「會把腳放入置物袋真的很沒水準」、「難怪搭飛機的時候，看到這個椅背袋很多都是破裂的，當時很納悶（這怎可能會破）現在終於有答案了」、「網路上常常有人說，飛機的前置袋是很髒的地方，一直都覺得，會嗎？現在相信了，謝謝你的告知」。

還有不少網友覺得這個畫面好噁心，指出「腳插的進去好厲害」、「這樣會有比較舒服？」、「來個亂流，當場骨折」、「那個袋子比她的腳髒吧」、「說不定前一位乘客也這樣插，而且有香港腳，她這樣就剛好…」、「終於知道有些傳染病是怎麼流行的了」。