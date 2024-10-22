潭美颱風生成！明晚起降雨增 這天距離台灣最近…專家示警別爬山

在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強為颱風，是今年第20號颱風潭美。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，目前的預測趨勢相較過去幾天已經收斂許多，大致會往西北西至偏西方向移動，可能周四到周五通過菲律賓呂宋島後進入南海，再持續往西朝海南島方向移動。

歐宗學表示，潭美颱風直接侵襲台灣的機會降低，仍然要注意間接的影響，尤其是明天到周五沿海的強風浪及長浪仍然會相當明顯。另外，明晚起到周四，大台北、東半部地區要注意降雨狀況。

近期天氣，歐宗學表示，今天東北季風逐漸增強，迎風面桃園以北、東半部地區天氣又會逐漸轉陰霾，並且有局部短暫雨發生的機會，基隆北海岸、宜蘭等雨勢相對會比較明顯。中南部地區天氣不受影響，大致仍維持多雲到晴。氣溫方面，涼冷空氣南下較慢，今天還沒有明顯變化，各地早晚期間雖然偏涼，不過白天時段、尤其是中午前後感受依然是相當暖熱的。

明天東北季風持續影響，歐宗學表示，而且隨著潭美颱風逐漸接近菲律賓，台灣附近的氣壓梯度力增大，迎風面以及各沿海地區的風勢將進一步增強，台南以北、東半部的沿海都有強陣風發生機會。如果有易受風力影響的物品放在戶外，務必要多加留意。

降雨方面，歐宗學表示，由於水氣將逐漸增多，預估明天北部、東半部地區都會是陰雨天氣，且東北部可能會有較明顯的持續性雨勢。除了降雨，氣溫也將明顯轉涼，尤其北部、東北部會有顯著降溫機會，全天氣溫降至22至25度，中南部早晚低溫也會降到22至24度，白天高溫沒有明顯變化。

歐宗學表示，周四颱風逐漸通過菲律賓呂宋島，此時距離台灣最近，雖然沒有直接侵襲，但外圍環流帶來豐沛水氣，配合東北季風，北部、東半部地區持續陰雨天氣，且大台北東側、東半部地區至恆春半島都有較明顯雨勢機會，可能有局部豪大雨，連日降雨下行經山區或山坡地要留意邊坡狀況。

中南部平地區域雖然也會轉為多雲或陰天，但歐宗學表示，降雨要在山區附近才有較高機會，尤其是山脈稜線附近，也可能會有較明顯雨勢，山區的天氣會比平地要來得惡劣許多、風勢也會相當強烈，如果近幾天有安排登山活動，建議取消或改期。

歐宗學表示，周五颱風穿越呂宋島進入南海後進入遠離階段，東北季風也剛好減弱，因此整體環境轉為偏東風，大台北東側、東半部地區仍有局部短暫陣雨，但各地風雨下半天後都有明顯緩和的機會。西半部地區天氣持續穩定，山區零星短暫雨。周末期間颱風持續遠離，台灣附近為偏東至東北風環境，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部午後有局部短暫陣雨機會。