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宜蘭今起恐異常降雨 潭美颱風明晚登陸呂宋島、周五後又有熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起至11月，宜蘭留意有持續且異常降雨發生的機率。本報資料照片
今天起至11月，宜蘭留意有持續且異常降雨發生的機率。本報資料照片

潭美颱風今天凌晨2時生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估潭美颱風明天傍晚至晚上，登陸呂宋島之後，進入南海的機率高。

近期天氣部分，他說，明天，桃園以北及宜蘭有陣雨， 花蓮亦有零星短暫雨。周四受颱風環流偏東風及東北季風影響， 苗栗以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部雨。周五受颱風環流偏東風影響，花東及屏東有雨，桃園以北及宜蘭午後轉多雲偶雨。留意今天晚上至周四，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。以及，周四至周五，宜花東及北北基有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興說，周六，花東有局部雨，午後北部山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後中南部及宜蘭有零星短暫雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四，午後山區有零星短暫陣雨。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為今年第20號輕度颱風潭美。賈新興表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估明天傍晚至晚上登陸呂宋島，之後，進入南海的機率高。另外，周五之後觀察菲律賓東方外海另外一個熱帶系統發展的趨勢。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，自今天起至11月，宜蘭留意有持續且異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

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