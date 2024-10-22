潭美颱風各國預測路徑曝 東部「這2天」留意強降雨

輕度颱風潭美今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，國家災害防救科技中心表示，未來朝西北方向、往南海海域移動。受颱風外圍環流影響，周五至周六東部地區須留意強降雨所帶來的影響。

氣象署表示，周四、周五颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

台南以北、東半部沿海空曠地區及綠島、澎湖、金門，馬祖易有9至11級強陣風，恆春半島、蘭嶼易有10到12級強陣風，東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海面浪高可能達3至5米，澎湖可達6米左右，海邊作業或活動特別注意安全。

周六、周日仍受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，尤其周六東半部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲；沿海、離島風浪則持續偏強。

周日水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。