今晚起北台灣雨勢增 吳德榮曝潭美1特徵「慎防致災雨」

熱帶低壓已發展為今年第20號輕度颱風潭美，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據中央氣象署潛勢預測圖顯示，周五凌晨2時中心已通過呂宋島，周日凌晨2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小。

他說，歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側，但已大幅收斂。由於潭美中心結構鬆散、不致增強為中颱，但環流很大；故潭美直接侵襲的機率雖已降至8%以下，但其外圍環流受地形抬升，東半部仍有大量降雨的威脅。

至於秋颱的共伴效應？吳德榮表示，則由於北方冷空氣未及時南下，並不明顯。不過、各種相關的模擬資料仍會持續調整，應密切觀察。

天氣部分，吳德榮表示，今晨北海岸、大台北東側、東北部有局部降雨；低溫比昨天略升，平地最低氣溫約在20至23度。今天白天迎風面多雲，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率；背風面多雲時晴。晚起北部、東北部雨勢增大。白天北舒適、南微熱、早晚涼。北部22至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部20至32度。

吳德榮表示，明天東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣再轉濕涼。