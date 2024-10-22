快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

今晚起北台灣雨勢增 吳德榮曝潭美1特徵「慎防致災雨」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣再轉濕涼。本報資料照片
明天東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣再轉濕涼。本報資料照片

熱帶低壓已發展為今年第20號輕度颱風潭美，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據中央氣象署潛勢預測圖顯示，周五凌晨2時中心已通過呂宋島，周日凌晨2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小。

他說，歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側，但已大幅收斂。由於潭美中心結構鬆散、不致增強為中颱，但環流很大；故潭美直接侵襲的機率雖已降至8%以下，但其外圍環流受地形抬升，東半部仍有大量降雨的威脅。

至於秋颱的共伴效應？吳德榮表示，則由於北方冷空氣未及時南下，並不明顯。不過、各種相關的模擬資料仍會持續調整，應密切觀察。

天氣部分，吳德榮表示，今晨北海岸、大台北東側、東北部有局部降雨；低溫比昨天略升，平地最低氣溫約在20至23度。今天白天迎風面多雲，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率；背風面多雲時晴。晚起北部、東北部雨勢增大。白天北舒適、南微熱、早晚涼。北部22至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部20至32度。

吳德榮表示，明天東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣再轉濕涼。

他說，周四、周五潭美外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率，屆時應注意氣象署發布的特報。周六東半部仍有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。周日、下周一天氣好轉，但台灣附近殘餘水氣多，局部地區仍有短暫降雨的機率。

根據中央氣象署路徑潛勢預報圖（左圖），潭美颱風25日凌晨2時中心通過呂宋島，周日凌晨2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側。圖／取自財團法人氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄
根據中央氣象署路徑潛勢預報圖（左圖），潭美颱風25日凌晨2時中心通過呂宋島，周日凌晨2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側。圖／取自財團法人氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄

吳德榮 潭美

延伸閱讀

晴朗上看35度高溫 吳德榮：明北東轉濕涼 歐洲模式下周有秋颱共伴效應

周六北台灣變天 吳德榮：下周2熱帶擾動發展 歐洲模式有秋颱共伴效應

今高溫上看34度 北台灣周末有感降溫轉雨 吳德榮：下周二再一波

高溫35度！吳德榮：今明秋老虎發威 晝暖夜涼溫差大

相關新聞

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質23日亮橘燈

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化...

林肯中心爵士樂團合體馬沙利斯 抵台首辦見面會

2002年爵士音樂名家溫頓‧馬沙利斯與林肯中心爵士樂團訪台，當時只在國家音樂廳演出一場，盛況空前；睽違22年再度造訪，馬...

窯火與戰火 金門陶瓷工藝展開幕展出兩岸三地精彩作品

首度舉辦的兩岸陶與瓷工藝之美特展今天盛大登場，以「火」為核心展覽意象，展出台灣、金門、德化三地陶藝家的優秀作品，「窯火」...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

南投縣魚池鄉澀水竹編暴龍復活了 侏羅紀暴龍步道多了恐龍蛋

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，被大家稱作「侏羅紀公園」，當地社區一度設置竹編暴龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。