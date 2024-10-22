快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

下午降雨機率增 關注潭美颱風是否與東北季風共伴效應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下午起東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
下午起東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

潭美颱風今天凌晨2時已經生成。中央氣象署預測潭美颱風未來往西北西方向朝呂宋島東方近海前進，注意最新預報資訊。

氣象署表示，今天上半天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；下午起東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率，中南部地區及澎、金、馬仍為多雲到晴。

溫度方面，今天各地及澎湖、金門白天高溫約28至32度，夜晚約24到26度，馬祖整天氣溫約23至25度。

明天東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫下降、天氣轉涼；氣象署表示，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部、東北部22至26度，花東24至31度，中南部24至32度；澎湖24至27度、金門21至27度、馬祖20至22度。

氣象署表示，周四、周五潭美颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。北部、東北部22至32度，花東24至30度，中南部22至34度；澎湖24至28度、金門21至29度、馬祖20至24度。

周六、周日仍受颱風外圍環流影響，氣象署表示，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，尤其26日東半部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲；沿海、離島風浪則持續偏強。

氣象署表示，周日水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一至周三東北季風影響，氣象署表示，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於潭美颱風動態，氣象署表示，明天往西北移動，周四至周六預計通過菲律賓呂宋島至巴士海峽並往南海方向移動的機率較高，仍在整合當中，未來強度發展、路徑及是否與東北季風產生共伴效應，仍有不確定性，氣象署將依最新氣象資料持續更新預報資訊。

氣象署表示，下周菲律賓東方海面未來仍為大低壓區，其環境仍有熱帶系統發展的機率，未來路徑及強度有較大不確定性，氣象署將密切注意。

氣象署 颱風 馬祖

延伸閱讀

秋颱為什麼可怕？ 氣象署：與東北季風共伴效應

颱風潭美西行機會高 北部、東半部嚴防持續性降雨

不只潭美颱風？賈新興：本周可能有1至2個颱風生成

明起新一波東北季風+準潭美颱風 這些地方迎雨一周

相關新聞

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質23日亮橘燈

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化...

林肯中心爵士樂團合體馬沙利斯 抵台首辦見面會

2002年爵士音樂名家溫頓‧馬沙利斯與林肯中心爵士樂團訪台，當時只在國家音樂廳演出一場，盛況空前；睽違22年再度造訪，馬...

窯火與戰火 金門陶瓷工藝展開幕展出兩岸三地精彩作品

首度舉辦的兩岸陶與瓷工藝之美特展今天盛大登場，以「火」為核心展覽意象，展出台灣、金門、德化三地陶藝家的優秀作品，「窯火」...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

南投縣魚池鄉澀水竹編暴龍復活了 侏羅紀暴龍步道多了恐龍蛋

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，被大家稱作「侏羅紀公園」，當地社區一度設置竹編暴龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。