下午降雨機率增 關注潭美颱風是否與東北季風共伴效應

潭美颱風今天凌晨2時已經生成。中央氣象署預測潭美颱風未來往西北西方向朝呂宋島東方近海前進，注意最新預報資訊。

氣象署表示，今天上半天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；下午起東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率，中南部地區及澎、金、馬仍為多雲到晴。

溫度方面，今天各地及澎湖、金門白天高溫約28至32度，夜晚約24到26度，馬祖整天氣溫約23至25度。

明天東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫下降、天氣轉涼；氣象署表示，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部、東北部22至26度，花東24至31度，中南部24至32度；澎湖24至27度、金門21至27度、馬祖20至22度。

氣象署表示，周四、周五潭美颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。北部、東北部22至32度，花東24至30度，中南部22至34度；澎湖24至28度、金門21至29度、馬祖20至24度。

周六、周日仍受颱風外圍環流影響，氣象署表示，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，尤其26日東半部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲；沿海、離島風浪則持續偏強。

氣象署表示，周日水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一至周三東北季風影響，氣象署表示，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於潭美颱風動態，氣象署表示，明天往西北移動，周四至周六預計通過菲律賓呂宋島至巴士海峽並往南海方向移動的機率較高，仍在整合當中，未來強度發展、路徑及是否與東北季風產生共伴效應，仍有不確定性，氣象署將依最新氣象資料持續更新預報資訊。

氣象署表示，下周菲律賓東方海面未來仍為大低壓區，其環境仍有熱帶系統發展的機率，未來路徑及強度有較大不確定性，氣象署將密切注意。