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秋颱為什麼可怕？ 氣象署：與東北季風共伴效應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
秋颱與東北季風的共伴效應。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
秋颱與東北季風的共伴效應。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

潭美颱風今天凌晨2時已經生成。中央氣象署預測潭美颱風未來往西北西方向朝呂宋島東方近海前進，提醒民眾注意最新預報資訊。

中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣候上在進入秋季以後，太平洋副熱帶高壓減弱及大陸冷高壓持續發展，東北季風逐漸增強，造成全台各地氣溫逐漸下降，迎風面的東北部及北部容易有降雨發生。同一時間的西北太平洋，仍有颱風生成的機會，也存在颱風侵台的可能性。

回顧今年9月，西北太平洋共有8個颱風生成，氣象署表示，包含以特別又緩慢的路徑移動的山陀兒颱風。山陀兒颱風的襲台，為台灣東半部、高屏和北海岸帶來豐沛的降雨，也為侵台颱風創下多個紀錄。山陀兒是有紀錄以來，第2個在高雄登陸的颱風，第1個是47年前的賽洛瑪颱風（1977年）。也是第一個在10月登陸高雄的颱風、登陸前海陸警報發布時間最久，以及基隆單日最高雨量紀錄等。

不過，氣象署表示，秋天形成的颱風不一定是秋颱。秋天的颱風要被稱為「秋颱」，颱風的路徑必須是由台灣南邊的巴士海峽、南海北上，同時颱風的外圍環流必須與東北季風產生共伴效應。當共伴效應發生時，常在台灣東北外海附近合流，進而在迎風面產生強風及豪雨。秋颱帶來的風雨持續時間比一般的颱風長。

氣象署表示，在預報的不確定性上，西北太平洋生成的颱風，其行進方向主要受到太平洋副熱帶高壓環流導引。夏季時副熱帶高壓較強且西側較靠近台灣，導引氣流明顯，颱風的預報就比較有所依循；進入秋季時，副熱帶高壓逐漸減弱，導引氣流不明顯，且颱風容易和環境中其他次系統產生交互作用（例如東北季風），預報的不確定性就比較高。也因此，產生災害的威脅較大，需要做好更完善的防颱措施。

山陀兒颱風 氣象署

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