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潭美颱風今凌晨2時生成 最新路徑曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD24於今凌晨2時發展為輕度颱風。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓TD24於今凌晨2時發展為輕度颱風。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD24於今凌晨2時發展為輕度颱風，成為台灣今年第20號颱風「潭美」（TRAMI），預測未來往西北西方向朝呂宋島東方近海前進。

同時，氣象署也於今凌晨3時40分發布陸上強風特報，影響時間將從今清晨至周六上午，影響區域包含基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象署表示，東北風增強，今上午桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風；下午起臺南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，東部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

恆春 澎湖縣 馬祖

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