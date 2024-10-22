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健康你我他／65歲退休組團 從屏東唱到全台

聯合報／ 文／曾喜城（屏東內埔）
退休後一群平均65歲以上的素人，共組「三間屋樂坊」，開始唱自己的歌，演自己的戲。圖／曾喜城提供
退休後一群平均65歲以上的素人，共組「三間屋樂坊」，開始唱自己的歌，演自己的戲。圖／曾喜城提供

人生真是七十才開始，退休後一群平均65歲以上的素人，共同組織了「三間屋樂坊」，開始巡迴唱自己的歌，演自己的戲。

大家都不是音樂或戲劇科班出身，只因為共同寫了近30首歌曲，竟然可以唱自己的歌，然後又把歌曲用對白串成戲劇，大家一起演自己的戲。

得道者多助，幾年前遇上文化部台南生活美學館推展社區劇場，我們有幸接受專業指導，演出「山海戀愛，屏東故鄉」、「日久他鄉是故鄉」，2022年又接受台北愛樂的指導，演出「埔之內」客家歌舞劇，短短三年從屏東內埔出發，巡迴到台北、台中、高雄演出了36場。我們還邀了一群白髮蒼蒼的長輩，到高雄車站演唱我們的歌，真是難忘的經驗。

歲月倏忽過了不踰矩之年，能夠唱自己的歌，演自己的戲，日子便在期待中十分滿足，還可以一起邀約去旅行唱歌演戲，以歌舞劇的迷人，加上史詩的格局，我們這群素人雖然難登藝術的殿堂，至少質樸的表現方式，還能引起觀眾的注目，在車站大廳驚遇的旅客，也不乏拿出手機錄下片斷的陌生人。

我們還會繼續唱自己的歌，演自己的戲，我們真是不折不扣的高年級的實習生，幸福ㄅㄆㄇ，Do Re Mi。

人生 劇場 屏東

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