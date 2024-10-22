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過期茶葉別喝 醫師：病原菌恐增生

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

不少民眾都有喝茶的習慣，過期的茶葉還能沖泡飲用嗎？林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海表示，包括茶葉在內等食品，應在產品保存期限內享用完畢，超過保存期限的茶葉可能增生微生物、病原菌，若外觀發霉更不應飲用，避免喝下後造成食物中毒，必須就醫。

網路出現「茶葉過期還能喝！普洱茶沒有保存期限？」影片，衛福部食藥署指出，依食安法規定，只要是「包裝食品」就必須標示有效日期，茶葉也是一種食品，即使是普洱茶的茶磚、茶餅，或任何的包裝茶葉，都涵蓋在食安法規範內。

食藥署建議，民眾應選購包裝完整產品，注意標示內容，特別是食品有效日期，避免買到品質不佳的產品。另外，需注意適當保存，才能在有效期限內維持食品品質。

顏宗海建議，民眾購買茶葉時或購買後，若在保存期限內發現包裝破損、內容物發霉，就要避免選購或食用。大部分茶葉產品的保存期限在2年左右，若茶葉過期或發霉，可能導致存在於環境中的微生物、病原菌增生，一旦喝下肚，就可能發生急性腸胃炎，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀。

根據食藥署公布「市售包裝食品有效日期評估指引」，進口包裝食品的日期標示，因各國法規要求不同而有不同的標示意義，例如「use by」和「expiry date」，與國內「有效日期」定義相似；「best before」和「賞味期限」，則表示在此日期之前，食品可保持最佳品質，但不表示在此日期之後，食品就不安全或變質。

食品業者在標示進口食品有效日期時，必須請製造商提供足以佐證相等於我國「有效日期」定義的相關資料，才可於包裝上標示與原包裝上「best before」和「賞味期限」不同的「有效日期」，如果無法提供足以佐證，則「best before」和「賞味期限」日期則應視為「有效日期」。

茶葉 食安 食藥署

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