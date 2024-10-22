退休力／台北老公寓裝電梯 找回出門的樂趣

窗前公園綠意盎然，幾位長輩聚在一起泡茶聊天，但對住在5樓沒有電梯老公寓的70歲老夫妻來說，卻是咫尺天涯，不僅無法親近自然，也連帶影響社交，夫妻倆猶如籠中鳥。幸經全棟住戶一致同意，向台北市政府申請補助安裝電梯後，兩人終於能出門四處串門子，到公園喝咖啡、逛市集，夫妻感情也升溫。

不出門影響社交 加速心智退化

據統計，全國住無電梯老屋的長輩占13.17％，尤其台北市老公寓比獨棟透天厝多，以雙拼四、五層樓無電梯的步登公寓為主，加上子女成年就業後離家，留下父母二人居住，直接影響長輩生理健康，也因缺乏社會連結，加速心智的退化。超高齡社會即將來臨，老人住老屋的比率勢必再攀升。

長輩身體機能退化，住屋需求更強調通用設計，經濟富裕者可直接換屋，但多數長輩因習慣居住環境，擔心換屋、租屋費用等，而選擇按兵不動、自宅安老，形成「囚居晚年」。台北市政府95年起，針對屋齡20年以上、6樓（含）以下、非高級住宅等老公寓，推出「增設電梯補助」計畫。

電梯總工程費約在500萬至700萬元間，去年北市府提高補助至300萬元，約占總工程費5成；一樓若須處理違建雨棚等，市府加碼10％協助；如在市府公告畫定的都更整建或維護策略地區，補助則提高至480萬元，占總工程費8成，居全台之冠。

台北市都市更新處主任秘書謝明同說，民眾申裝電梯最常遇到兩大挑戰，分別是不同樓層對電梯的需求度不一、當初建築規劃無閒置空間增設電梯，都更處會派員與輔導團專業建築師至現場評估申裝空間，協助向住戶講解法規，申請者也能以自身需求、負擔較多費用、房產增值等誘因，說服其他住戶。

一旦符合電梯申裝條件，都更處將委託專業建築師或施工廠商處理相應法規程序及建設，完工後再核撥補助款，從取得建築許可執照到完工，耗時約一年。計畫累計至今完工45案，近3年每年申請約15案。謝明同說，今年更放寬申請資格，由管委會限制變成可由各棟建物推派代表人即可。

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