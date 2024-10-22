元氣最愛問／按4穴位、練八段錦 中醫也可延緩失智症

頭部增強記憶力的穴位 製表／記者楊孟蓉 圖／聯合報提供 據國發會推估，全台65歲以上的失智人口約35萬人，且有逐年攀升趨勢，儘管目前失智症仍無法治癒，但早期發現可以延緩退化，除了西醫治療外，已有科學實證，中醫也具有延緩及改善失智症狀的效果。「元氣最愛問」節目邀請第9屆醫奉獎得主、恩主公醫院中醫部部長張晉賢，詳述並示範如何透過按壓穴位及八段錦來延緩失智症的退化。

張晉賢表示，目前失智症沒有特效藥，但中、西醫皆可幫助失智症者延緩退化，西醫偏重評量的方法，而中醫則有老祖宗的智慧，像穴位按壓、太極拳、八段錦等。頭部和身體皆有可增強記憶力的穴位，例如百會穴、四神聰穴、印堂穴、太陽穴等，按壓穴位沒有時間、場地的限制，看電視、搭車時都可以使用大拇指或食指彎曲按壓穴位。

八段錦簡單3式 製表／記者楊孟蓉 圖／聯合報提供

至於太極拳和八段錦，張晉賢說，臨床實驗發現，打八段錦、太極拳的人，其血液中CD34+細胞的濃度會比沒有打的人較高。CD34+是一種可幫助細胞代謝、分化、增殖的幹細胞，醫學實證對身體有益。但太極拳有64式，演練比較複雜困難，建議可從好記好做的八段錦開始，做八段錦不要勉強，動作有出來就好，長輩若站不穩可坐在椅子上進行。

張晉賢示範八段錦中的3式，建議有時會忘記用餐或吃太飽的失智症長輩，可做「調理脾胃須單舉」式；養肺顧肺可做「左右開弓似射鵰」式；肝氣太旺可做「攢拳怒目增氣力」式，把怨氣、怒氣、鬱氣吐出去。這3式可幫助失智症者延緩退化，上班族在辦公室也可簡單做到，再加上平日按壓穴位，有助於增強記憶力，維持元氣好生活。