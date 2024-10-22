鬼歸代言人音樂劇 把握周末最終場次

音樂劇「鬼歸代言人：正邪不兩立」將於本周末迎來最終場次，10月11日首演後好評不斷。開場第一首歌曲即展現奇幻大戲震攝人心勢，演員拳拳到肉的演技結合旋轉舞台與燈光效果，陰陽跨界大戰場面，讓觀眾大呼精采。

下半場以歡樂逗趣的歌曲「妹妹的水煎包 哥哥你嘗一口」揭開序幕，幽默爆笑的舞蹈與角色互動，充滿感染力。

「勸世三姊妹」作曲康和祥與編劇統籌姜柏任操刀，創作一首首歌曲，述說每位角色內心世界並推動劇情發展。創作團隊「幹麻醬紙創意工作室」攜手黃金製作陣容，與實力派演員再造劇場界奇蹟，延續「鬼歸代言人」好口碑，挑戰橫跨陰陽禁忌議題「引渡師」，引領觀眾在2小時精采演出中看盡世間情愛仇恨，笑中帶淚地踏上一場以台灣民間信仰為藍本的奇幻旅程。

「鬼歸代言人：正邪不兩立」10月25至27日在台北表演藝術中心藍盒子劇場演出最終4場，購票可上udn售票網或洽客服專線（02）2649-1688。