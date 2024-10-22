「喪屍煙彈」成癮 恍神、健忘還傷腎

麻醉藥物「依托咪酯」（Etomidate）今年八月正式列為三級毒品，有不肖業者將其添加在電子煙彈，製成「喪屍煙彈」。台北市聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，長期吸食這類電子煙，除了成癮，還會造成腎上腺機能不全，注意力渙散，易引發交通事故。

張祜銘說，近一兩年收治不少「喪屍煙彈」受害者，均為年輕族群，年紀最輕者只十幾歲，自訴吸食這類電子煙後，常突然失去意識，如同夢遊，不記得曾做過什麼事，開車時易恍神，一不小心就出車禍。另平常變得健忘，注意力難以集中，課業成績一落千丈。個案的家長則抱怨，孩子常突然失去意識，跌倒受傷。

官警也說，依托咪酯施用後會意識不清、肢體不受控甚至抽搐，且作用快速，毒駕易出車禍，近期交通事故查獲的電子煙彈，送驗幾乎都含依托咪酯。

林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海指出，「依托咪酯」為超短效麻醉藥物，透過靜脈注射，達到鎮定、全身麻醉等效果，如果製成「喪屍煙彈」，將抑制大腦中樞神經，吸食後雖能感到鎮靜、愉悅感，但過量吸食，則意識混亂、無精打采、低血壓、昏迷、呼吸衰竭，甚至危及生命。

張祜銘表示，吸食電子煙主要族群為十幾到廿幾歲的年輕世代，實際人數應遠高於官方所推估的七萬八千多人，經常吸食「喪屍煙彈」電子煙可能上癮，罹患「腎上腺不全症候群」，易累、無精打采，且手指指節出現黑色素沉澱。

張祜銘指出，門診收治多名「殭屍煙彈」電子煙成癮青少年，於住院期間均出現戒斷症狀，包括焦慮、失眠、手抖，且癮頭強大，需透過藥物來改善症狀。停止吸食這類電子煙近一個月後，大都可以回到正常生活，他提醒年輕族群，選離電子煙產品，如正在吸食「殭屍煙彈」，務必盡快停用，並至身心科門診尋求協助。

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