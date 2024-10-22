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電子煙危害下一代 路邊查緝難

聯合報／ 記者廖靜清李樹人李奕昕／台北報導
「菸害防制法」去年三月修正上路，國健署挨批稽查不力導致電子煙氾濫。圖為保三總隊今年破獲最大規模電子煙工廠 。圖／保三總隊提供
「菸害防制法」去年三月修正上路，國健署挨批稽查不力導致電子煙氾濫。圖為保三總隊今年破獲最大規模電子煙工廠 。圖／保三總隊提供

國健署二○二一年菸品盛行率調查報告顯示，全國超過七點九萬名青少年吸食電子煙，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，新制「菸害防制法」去年三月上路，但政府稽查不力，明顯失職。電子煙嚴重危害下一代，實際使用人數應遠高於調查數字。

電子煙成為毒品施用載具，警方分析以大麻最多、卡西酮居次，依托咪酯則呈上升趨勢；因施用方便、口味多元，受年輕人歡迎，毒駕問題嚴重，建議衛生機關應加強稽查電子煙。

林清麗說，眾多年輕世代公然吸食電子煙，「明明是違法的事情，為何政府不抓？許多民眾仍在公共場所吸食電子煙」？

國健署菸害防制組組長羅素英表示，稽查路邊吸食電子煙等民眾，「任務難度極高」，接獲通報稽查人員趕到現場，往往找不到人。即使看到疑似吸食者，也不可能要求對方打開掌心或提袋。

羅素英表示，取締抽電子煙需蒐集相關事證，欲檢舉還需提供違規吸菸者基本資料，如姓名、電話，確實有一定難度，大多數人不會主動檢舉。

「做好菸品源頭管理，效果將遠勝於實際稽查」。羅素英說，將與法務部、教育部、ＮＣＣ等單位展開跨部門合作，除了加強實體店面稽查，重點在於網路平台，透過關鍵字搜尋，找到電子煙上游賣家，另要求購物平台儘速下架。

目前電子煙主要販售管道為業者於網路自架平台，及在ＬＩＮＥ揪團，成立群組，消費者直接上網訂購，採貨到付款，賣家將煙彈寄至便利超商。羅素英表示，相關群組屬於祕密社團，除非有人舉報，否則很難查緝。

林清麗表示，菸商擴展行銷宣傳及販售管道，強調「吸電子煙不會上癮，還能減害。」甚至邀請學生在校園或網路尋找下線，賺取零用錢，在一個拉一個情況下，青少年當然不覺得吸食電子煙有多麼嚴重，甚至覺得很酷且時髦。呼籲政府加強稽查，及監測網路，只要抓到違法上游，務必依法嚴懲。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

網路 電子煙

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