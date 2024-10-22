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長榮聯手空巴 新機減碳+省油25%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
空中巴士民用飛機業務首席執行官（右）昨致贈飛機模型予長榮航空總經理孫嘉明（左）。記者葉信菉／攝影
空中巴士民用飛機業務首席執行官（右）昨致贈飛機模型予長榮航空總經理孫嘉明（左）。記者葉信菉／攝影

長榮航空及空中巴士昨天共同舉辦「攜手永續飛航」活動，除慶祝長榮航空將導入卅三架最新一代客機，也見證長榮航空及空中巴士在未來永續合作上的倡議。長榮航空總經理孫嘉明表示，新機相比舊款機型可減少百分之廿五的耗油及二氧化碳排放量，另也盼達到二○三○年所有空巴皆能百分之百永續航空燃油運行的目標。

孫嘉明說，為淨零碳排，長榮航空去年決定斥資百億美元，訂購十八架A350-1000廣體客機及十五架A321neo窄體客機，新機較舊機型可減少百分之廿五燃油消耗及二氧化碳排放量。

空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer說，在高運量洲際航線市場中，A350-1000能提供最佳乘客舒適度，並超越任何現在或研發中同級飛機的環保表現，未來兩年將協助長榮航空探索及研擬在各情境下減少碳排的最佳脫碳路徑，為採用永續航空燃料（SAF）做足準備。

孫嘉明進一步指出，長榮航空去年八月使用混合比例達百分之四十SAF，執行東京羽田飛台北松山機場的首次客運航班任務；SAF可減少百分之八十碳排，目前所有空中巴士飛機均可使用高達百分之五十的SAF，未來盼能達到二○三○年所有空巴飛機皆能以百分之百SAF運行的目標。

長榮航空補充，為落實淨零碳排已執行多項計畫，包含低阻力進場、連續下降操作，讓飛機維持在最佳效能的狀態，以減少碳排放量、機上飲用水的彈性調整裝載，以及「綠旅行」碳抵銷計畫，讓旅客抵銷自己的碳排放量，為各種環保項目做出貢獻。

永續 空中巴士 長榮

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