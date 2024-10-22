學校免費生理用品 學團：領取量低

教育部前部長潘文忠去年宣布，每年編列兩億元在各級學校提供免費生理用品。台灣學生聯合會昨在教育部前召開記者會指出，學校採定點登記發放，導致領取量低，無法達到消弭「月經貧窮」本意。

台學聯學權委員會委員蕭正傑考察各校執行狀況，發現為維持生理用品包裝完整、乾燥通風、專案管理跟清點，各校普遍用健康中心、衛保組、生輔室、軍訓室、宿舍櫃檯作為領取點，安排專員管理登記，但一般同學顧忌登記領取，導致領取量偏低，也不能滿足急需者的需求，更無法消弭「月經貧窮」。

他說，中山大學性平會挹注數十萬元在各樓層放置；台灣師範大學則在三個校區定點發放，並有繪製地圖供學生參考，這是辦理情況較好的。

文化大學學生會理事長王品茵表示，學校僅在學校行政單位、體育館設置兩個定點取用，對學生來講非常不方便。詢問學校，才知道教育部並沒有提供經費購置，文化大學只能使用行政單位的經費，但該經費每年不穩定、也沒有專列預算。

王品茵指出，目前學校的生理用品共享計畫，都是學生會與其他廠商接洽，透過贊助廠商供應，若要落實生理用品友善，教育部應要編列預算。

教育部表示，弱勢生可依「大專校院弱勢學生助學計畫」向學校申請生活助學金，包含多元生理用品。急需學生由各校於健康中心或其他地點提供，或由各校於校內便利商店或販賣機等多點販售。各級學校的多元生理用品發放方式或取用地點等相關執行細節，建議可由各校「性別平等教育委員會」統籌辦理，教育部也將持續調查學校設置情形。