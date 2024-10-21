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走過「三生三世」小說家聶華苓辭世 享耆壽99歲

中央社／ 台北21日電
愛荷華大學「國際寫作計畫」共同創辦人聶華苓。圖／愛阿華大學提供
愛荷華大學「國際寫作計畫」共同創辦人聶華苓。圖／愛阿華大學提供

小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。作家林淇瀁（向陽）向中央社記者表示，聶華苓是對晚輩非常疼惜、愛惜的人，他自1985年結識聶華苓，長期感受到她對台灣文學的扶持。

聶華苓出生於1925年1月11日，1949年來台，曾任教台灣大學及東海大學，1964年赴美，受聘為美國愛荷華大學國際作家工作坊顧問，1967年和美國詩人安格爾（Paul Engle）一同創辦愛荷華大學國際寫作計畫，對國際文化交流有巨大的貢獻。知名作品包含「桑青與桃紅」、「千山外，水長流」等。

林淇瀁於臉書（Facebook）貼文表示，聶華苓女兒王曉藍今天傳來簡訊：「我媽媽昨天深夜走了，走得很安詳，沒有太多的痛苦。」聶華苓曾在回憶錄「三生三世」中形容自己走過的是「三輩子」的人生，其中最驚心動魄的是在台灣的「自由中國」階段，最燦爛歡喜的是在美國的愛荷華國際寫作計畫階段。

愛荷華國際寫作計畫也是林淇瀁結識聶華苓的起點，林淇瀁向中央社記者表示，那是全球性文學盛會，讓當時僅30歲的他提早感受到世界文壇的存在，開啟國際視野，那3個月寫作計畫期間，他與其他作家時常到聶華苓家中造訪，感受到她對晚輩的珍視，而後保持聯繫，聶華苓也時常為台灣作家伸出援手。

中央社 晚輩 美國

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