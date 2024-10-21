常吸食「喪屍煙彈」 醫師警告：注意力渙散且智力變低

含麻醉藥物依托咪酯（Etomidate）的「喪屍煙彈」毒駕事件頻傳，依托咪酯雖在今年8月列為三級毒品，仍有不肖業者將其添加在電子煙彈內，售予年輕人，以致相關案件層出不窮。台北市聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，因吸食依托咪酯而致門診或住院治療個案集中在10多歲至30多歲，長期吸食會造成腎上腺機能不全，若為在學中的青少年，可能注意力不集中或記憶力減退，影響學業。

林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海指出，在醫療領域廣泛使用的依托咪酯（Etomidate），是超短效麻醉藥物，醫師透過靜脈注射施打進患者體內，達到鎮定、全身麻醉的功用，如今有不肖業者將其添加在電子煙的煙彈內，製成喪屍煙彈售予民眾吸食，這種物質會對大腦中樞神經產生反應，吸食後雖感到鎮定、快樂，但過量吸食則意識混亂、低血壓、無精打采、昏迷、呼吸衰竭等，甚至危及生命。

張祜銘說明，電子煙相較一般紙菸，使用者多為10多歲到20多歲年輕族群，喪屍煙彈的急性與短期危害包括，吸食後可能喪失意識，包括突然暈倒，或像夢遊般不記得做過什麼事，可能因此發生危險，若開車就有很高機率發生車禍。

慢性或長期的危害，除了上癮的風險，也會導致腎上腺不足，即為腎上腺不全症候群，吸食後容易疲累、無精打采，身體外觀也會改變，包括手指指節出現黑色素沉澱。

張祜銘提到，門診或住院個案中，不論男女均以10多歲至30多歲為主，「似乎使用人口、黑數比浮上檯面看到的還要多。」他也指出，這些個案自述困擾包括吸食後忘記做過的事、開車時易恍神、也有家人觀察到個案突然失去意識，跌倒受傷；而就醫的成癮者中，不乏注意力不集中或記憶力減退者，對於就學中的青少年，無疑是影響學業的潛在因子。

張祜銘強調，目前觀察完全停止吸食含喪屍煙彈的電子煙，數周後可望恢復正常生活，「最重要是完全停止使用，而非減量。」他也指出，在此期間難免出現戒斷症狀，包括焦慮、失眠、手抖，也會產生強烈想再服用的念頭，俗稱癮頭、藥癮、毒癮。戒斷症狀隨停用時間愈長會逐漸減緩，戒斷初期可透過藥物協助治療。

張祜銘建議，民眾若有吸食含有喪屍煙彈的電子煙，應盡快停用，已對日常生活產生危害和影響者，應立即求助身心科門診或相關治療。顏宗海也說，依托咪酯與安非他命、海洛因等毒品之不同，在於文獻較少提及其成癮方面的問題，呼籲政府和民眾，都要特別留意。

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