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潭美颱風最快今晚生成！外圍環流挾雨彈 周四起「一路濕到下周」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明（22日）下午東北季風增強，加上熱帶性低氣壓成颱後，北部、東南部降雨明顯，尤其宜蘭山區有豪雨發生機率。聯合報系資料照
明（22日）下午東北季風增強，加上熱帶性低氣壓成颱後，北部、東南部降雨明顯，尤其宜蘭山區有豪雨發生機率。聯合報系資料照

熱帶性低氣壓TD24預估最快今晚增強為颱風潭美」，中央氣象署預報員曾昭誠表示，TD24雖距離台灣遙遠，但其外圍環流自周四起開始影響台灣，北部、東南部降雨明顯，周五、六穿越菲律賓後，若路徑偏北，北東降雨將更顯著，尤其基隆北海岸、宜蘭可能有豪雨，且更接近台灣，不排除發布海警。

曾昭誠說明，TD24預估今晚至深夜發展為今年第20號颱風「潭美」，預計移動到菲律賓東方近海後轉西，通過呂宋島往南海前進，在接近呂宋島的過程，台灣將逐漸受到外圍環流影響，北部、東南部降雨明顯，且風力增強。

曾昭誠表示，今天各模式預測顯示，潭美颱風生成後，朝向穿越呂宋島往南海方向移動的可能性大幅增加，但穿越呂宋島時，若路徑稍微偏北，影響台灣天氣比較大，有可能觸及海上颱風警報範圍；若路徑偏南，影響就比較小。

曾昭誠說，TD24增強為潭美颱風後，其外圍環流範圍相當廣泛，暴風半徑約280公里，因此若路徑偏北一點，比較接近台灣，仍有可能觸及海上颱風警報範圍，不排除發布海警，但這個路徑機率不高，氣象署將持續觀察。

降雨部分，曾昭誠指出，明（22日）下午東北季風增強，加上熱帶性低氣壓成颱後，北部、東南部降雨明顯，尤其宜蘭山區有豪雨發生機率。周四、五（24、25日）隨著颱風接近影響，大台北、東南部雨勢顯著，尤其基隆北海岸及宜蘭有豪雨。

周六、日（26、27日）颱風進入南海，降雨熱區往南延伸，擴大到整個東半部，東部可能出現豪雨需留意，北部、中南部山區也會有零星降雨，持續到下周，雨勢才會逐漸趨緩，轉為東北風為主的環境，但實際降雨情況仍視颱風位置而定。

溫度部分，曾昭誠說，明天下午東北季風增強，加上周四颱風外圍環流帶來降雨，北部溫度明顯下降，約26至28度，中南部高、低溫也略降，整體氣溫約30至32度，早灣偏涼約22至24度，需留意早晚溫差大。

東北季風 氣象署 潭美 豪雨 颱風

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