供過於求…雞蛋日產量13.5萬箱？農業部這樣說

台北市蛋商業同業公會今天表示，雞蛋日產量比農業部官網的12.5萬箱多1萬箱，已達13.5萬箱。農業部說，養雞協會調查上周低於13萬箱，還要彙整其他數據，23日公布更新。

全台雞蛋日需求量平均約12萬箱，但在發生缺蛋事件後，國內需求反而降低，加上日產量恢復到水準以上，供過於求下，近來蛋價頻頻調降，連零售價也罕見回到3字頭，主力超市單盒只要新台幣39元。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來告訴中央社記者，這周跟上周一樣繼續觀察，產地價每台斤21.5元，依舊不調降；但是產業界認為日產量已不是官網刊出的12.5萬箱（每箱200顆），已達13.5萬箱，不只南部出現雜貨店散裝每台斤賣25元，新北市八里也出現雜貨店每台斤賣26元。

林天來說，今天產業界跟農業部商討對策，希望減少種雞場的雛雞孵化數量，藉此減產。

農業部畜牧司指出，其實7月間不僅推動產業淘汰老母雞，也減少雛雞的孵化量了；最近中華民國養雞協會調查顯示，上周日產量從更早之前所查13.1萬箱減至12.9萬箱，但因其調查普及性不足，農業部公告的日產量還要彙整雛雞孵化數量、淘汰老母雞數量等數據才能完成，23日會公布更新。

蛋雞場軟硬體革新才能統進統出，讓產量提高穩定性；然而儘管農業部近年推出優惠補貼措施鼓勵業者更新，同時升級軟體作為；不過，畜牧司說，蛋雞業者登記更新者很有限。

畜牧司指出，現代化飼養仍以大成、卜蜂等大廠為主，合計其自營與契作戶，約占全國產量2成；採用傳統半開放式雞籠飼養的蛋雞業者仍是主體，老中青蛋雞混養，產量較難以掌控，面對產量大於市場需求時，業者通常會先減少飼料餵飼、淘汰老母雞來減產因應。

不過畜牧司也說，多數蛋雞業者不願意革新下，產量高、低不穩定，產量持續走高導致蛋價走低時間拉長時，這些傳統蛋雞業者有可能撐不住低獲利、沒獲利的窘境，有可能會自己退場、被市場淘汰。