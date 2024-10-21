快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

供過於求…雞蛋日產量13.5萬箱？農業部這樣說

中央社／ 台北21日電
供過於求下，近來蛋價頻頻調降。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片
供過於求下，近來蛋價頻頻調降。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北市蛋商業同業公會今天表示，雞蛋日產量比農業部官網的12.5萬箱多1萬箱，已達13.5萬箱。農業部說，養雞協會調查上周低於13萬箱，還要彙整其他數據，23日公布更新。

全台雞蛋日需求量平均約12萬箱，但在發生缺蛋事件後，國內需求反而降低，加上日產量恢復到水準以上，供過於求下，近來蛋價頻頻調降，連零售價也罕見回到3字頭，主力超市單盒只要新台幣39元。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來告訴中央社記者，這周跟上周一樣繼續觀察，產地價每台斤21.5元，依舊不調降；但是產業界認為日產量已不是官網刊出的12.5萬箱（每箱200顆），已達13.5萬箱，不只南部出現雜貨店散裝每台斤賣25元，新北市八里也出現雜貨店每台斤賣26元。

林天來說，今天產業界跟農業部商討對策，希望減少種雞場的雛雞孵化數量，藉此減產。

農業部畜牧司指出，其實7月間不僅推動產業淘汰老母雞，也減少雛雞的孵化量了；最近中華民國養雞協會調查顯示，上周日產量從更早之前所查13.1萬箱減至12.9萬箱，但因其調查普及性不足，農業部公告的日產量還要彙整雛雞孵化數量、淘汰老母雞數量等數據才能完成，23日會公布更新。

蛋雞場軟硬體革新才能統進統出，讓產量提高穩定性；然而儘管農業部近年推出優惠補貼措施鼓勵業者更新，同時升級軟體作為；不過，畜牧司說，蛋雞業者登記更新者很有限。

畜牧司指出，現代化飼養仍以大成、卜蜂等大廠為主，合計其自營與契作戶，約占全國產量2成；採用傳統半開放式雞籠飼養的蛋雞業者仍是主體，老中青蛋雞混養，產量較難以掌控，面對產量大於市場需求時，業者通常會先減少飼料餵飼、淘汰老母雞來減產因應。

不過畜牧司也說，多數蛋雞業者不願意革新下，產量高、低不穩定，產量持續走高導致蛋價走低時間拉長時，這些傳統蛋雞業者有可能撐不住低獲利、沒獲利的窘境，有可能會自己退場、被市場淘汰。

日產 農業部

延伸閱讀

日本金魚藝術展將來台 動團：恐傷害魚擬抗議

她買好市多馬鈴薯發現「內部壞掉」 網歪樓：確定不是奇異果？

追咬人、妨礙交通…桃園遊蕩貓犬逐年增 動保處結合無人機、AI盼精準捕捉

精準有效捕捉遊蕩犬 桃市出動無人機空拍結合AI

相關新聞

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

潭美颱風今凌晨2時生成，預估侵台機率低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明下半天，颱風暴風半徑擴大近300公里，周四、周...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質23日亮橘燈

環境部表示，明天東北季風增強，將挾帶境外PM2.5影響台灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化...

林肯中心爵士樂團合體馬沙利斯 抵台首辦見面會

2002年爵士音樂名家溫頓‧馬沙利斯與林肯中心爵士樂團訪台，當時只在國家音樂廳演出一場，盛況空前；睽違22年再度造訪，馬...

窯火與戰火 金門陶瓷工藝展開幕展出兩岸三地精彩作品

首度舉辦的兩岸陶與瓷工藝之美特展今天盛大登場，以「火」為核心展覽意象，展出台灣、金門、德化三地陶藝家的優秀作品，「窯火」...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

南投縣魚池鄉澀水竹編暴龍復活了 侏羅紀暴龍步道多了恐龍蛋

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，被大家稱作「侏羅紀公園」，當地社區一度設置竹編暴龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。