颱風潭美西行機會高 北部、東半部嚴防持續性降雨

氣象署今天表示，目前預估颱風「潭美」可能於今晚至明晨生成，以持續西行的機會最高，將於呂宋島北端登陸後進入南海；23日起受外圍環流影響，北部、東半部嚴防持續性降雨。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓仍在整合中，預估今晚明晨就有機會增強為颱風「潭美」，就現在的預報路徑來看，以穿過呂宋島北端、進入南海的機會最大，北轉的機率近幾報已逐漸減少。

曾昭誠指出，資料顯示，潭美的特性是外圍環流寬廣，且風速不弱，暴風圈半徑預估就有約280公里，再加上暴風圈外還會挾帶水氣，因此移動的過程中可能會造成可觀降雨；至於是否發布海上颱風警報，仍視實際路徑而定。

曾昭誠表示，明天下半天至23日東北季風增強，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其中在宜蘭山區可能有局部豪雨發生。

曾昭誠指出，預估24、25日潭美接近、通過呂宋島，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸，大台北，宜花東地區及恆春半島可能有大雨或豪雨發生，以宜蘭、花東山區最顯著，可能有豪雨等級以上的降雨；中南部山區也有零星降雨；這段期間不排除可能會有共伴效應，造成更大的雨勢。

曾昭誠說，26、27日潭美進入南海，颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生，尤其26日台東、恆春半島仍有局部豪雨發生的機率。

曾昭誠說，預估28日潭美逐漸遠離，但台灣附近水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨；下一波東北季風可能於29日起增強，迎風面再降溫有雨。

溫度方面，曾昭誠說，今、明2天東北季風較弱，各地高溫約攝氏30度；23、24日北台灣整天約24、25度，其他地區變化不大；25日北台灣氣溫略回升，但因降雨回升有限，約達27、28度。