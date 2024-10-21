國家職業安全衛生獎頒獎 2教授獲個人奉獻獎

勞動部今天舉辦「113年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，行政院副院長鄭麗君、勞動部長何佩珊出席頒獎，肯定獲獎企業及個人長期致力於安全健康職場所付出的心血及展現的績效。

鄭麗君表示，勞工議題需要政府、企業一同力挺，感謝企業為勞工創造更優質、健康的工作環境；勞工是企業珍貴的夥伴，有愈來愈好的福祉、企業才能發展，人才是關鍵所在，持續投資人力、提升人力，才能持續提升軟實力。政府與企業會支持每一名工作者實現理想，創造台灣下一個榮景。

何佩珊表示，在全球化、數位化的環境下，職安衛的領域有更大的挑戰；勞動部今年增加熱傷害的預防，就是因應氣候變遷、愈來愈熱，勞工在高溫的環境下都是更嚴重的威脅；職業安全衛生的提升希望與時俱進，調整創新，希望經濟成長屢創新高，職安衛水準也能創新高。

值得一提的是，今年度「個人奉獻獎」得主有2名，分別由成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋教授、雲林科技大學環境與安全衛生工程系特約講座教授徐啟銘獲得。

李俊璋對勞工暴露具高毒性、致癌性、持久性及內分泌干擾特性等化學品健康 風險評估多有建樹，更培育出許多業界、大學或研究機構的安全衛生人才。

徐啟銘創建「製程安全與防災實驗室」，專注於化工製程相關的防災研究，協助產業提昇安全管理，並參與第37屆亞太職業安全衛生組織年會，為台灣擴展職安衛國際外交貢獻良多。

勞動部表示，今年度的國家職業安全衛生獎共有10家企業得獎，其中獲得最高獎項「企業標竿獎」的台灣化學纖維股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司、艾杰旭顯示玻璃股份有限公司、英業達股份有限公司等4家企業，共同特色皆曾獲本部五星獎及通過TOSHMS驗證的優良企業。

在「中小企業特別獎」部分，獲獎者為申豐特用應材股份有限公司，除精進機械、設備安全防護，更熱心社會公益，捐贈化學消防車、淨灘及安衛宣導等；「傳統產業投資特別獎」包含台灣史谷脫紙業股份有限公司、福田科技股份有限公司、 榮成紙業股份有限公司，投入大量安全衛生經費改善工作環境。

另外，今年獲得「勞動健康特別獎」 的長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院，在勞動健康促進、友善職場及母性健康保護措施等各方面都值得肯定。