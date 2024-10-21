健保給付血友病長效新藥 降低患者運動出血風險

血友病患怕出血最好不要運動，已是不合時宜的觀念，目前認為運動是治療 一環，健保今年7月起給付長效型凝血因子藥物，支持病友運動鍛練，不必擔心藥費負擔而放棄運動的自由。

血友病是人體無法自行合成足量第8或第9凝血因子，造成凝血障礙的先天性疾病，症狀包括身體不同部位自發性出血、碰撞造成體內出血、傷口難以止血。台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣今天在活動說明，健保資料顯示，台灣目前領有重大傷病卡的血友病患超過1800人，

邱世欣說，過去血友病治療目標是降低死亡，隨著醫療進步，近年死亡率逐步降低，所以預防出血、保護關節與降低疾病對日常與社交生活影響，成了新的目標。

正常人凝血因子濃度為50%至150%，血友病患凝血因子濃度6%至40%屬於輕度個案，中度為1%至5%，重度小於1%。研究證實，支持不同活動需要的凝血因子濃度不盡相同，越高的凝血因子濃度，越能降低病友出血風險。

台大醫院血友病主治醫師中心周聖傑表示，使用高度持續性長效凝血因子1週後，大部份時間能提供大於40%凝血因子濃度，提供完整保護力，支持病友從事運動。

周聖傑提到，一般來說，凝血因子濃度落在6%至40%區間，羽毛球、乒乓球、騎腳踏車、游泳或慢跑等非碰撞型運動都可以嘗試，當凝血因子濃度超過40%，已近乎常人水準，僅需避免激烈碰撞的接觸性運動，如跆拳道、拳擊等，足以支持病友進行各種運動。

周聖傑進一步解釋，運動有助於骨密度的維持，也預防關節病變，更有研究指出，當運動增強肌肉骨骼的力量和耐力後，可以減少身體損傷機會，降低潛在的出血風險，肌肉骨骼維持健康，也能讓病友日常生活不受限。

周聖傑說，隨時維持高濃度凝血因子，才能提高病友運動自由度，血友病患者不再需要體育課一早或前晚注射凝血因子才敢運動，使用高濃度凝血因子，可以放心從事體育活動。全民健保今年7月起給付高度持續性凝血因子，病友不用因為藥費負擔太重放棄運動的自由。

衛福部中央健康保險署醫審及藥材副組長張惠萍表示，從民國108年起，健保陸續將血友病的雙特異性單株抗體、耐受性治療等納入給付，今年7月起給付的長效型第8凝血因子藥物半衰期長，1週注射1次就能維持較高凝血因子濃度，預估每年310人受惠，病人每年可省下新台幣725萬元。