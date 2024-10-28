終於等到全年最優惠！挺立UCII爆品大型賣場首次「現省360元」，鐵粉嗨翻：孝親自用兩相宜

大型指定賣場商品琳瑯滿目、高CP值，多數商品一年僅有兩次優惠活動，還會限購，因此每逢特惠檔期，總是吸引許多民眾前去大買特買，把握難得機會聰明消費、省荷包。 近期有網友於社團中分享，自己固定在吃的行動力保健食品「挺立UCII」居然變便宜了！指定賣場推出限時優惠，大包裝90錠，現省360元！消息一出立刻吸引網友熱議，表示：「折360元超多，這週末打算先買兩組回家」、「感謝情報，家裡的剛好吃完了」、「終於等到折扣了，機會難得，今天下班就去買！」

近期有網友於社團中分享，自己固定在吃的行動力保健食品「挺立UCII」居然變便宜了！指定賣場推出限時優惠，大包裝90錠，現省360元！ 圖／吳彥鋒 攝影

現今國人健康意識抬頭，行動力保養已成運動咖和樂齡族群的「標配」，擁有良好的行動力，才能預約理想的人生。隨著運動風潮與老齡化社會，行動力保養越來越受到重視，保養成分也推陳出新，當下熱門的「保健新星」UCII非變性第二型膠原蛋白已被證實能有效提升靈活度，UCII成為行動力保養明星成分。

隨著運動風潮與老齡化社會，行動力保養越來越受到重視，保養成分也推陳出新，當下熱門的「保健新星」UCII非變性第二型膠原蛋白已被證實能有效提升靈活度，UCII成為行動力保養明星成分。 圖／吳彥鋒 攝影

樂活族、運動咖、經常久坐的上班族，大家日常生活都需要蹲、走、跑、跳、站，這些姿勢都需要有良好的行動力、靈活度支撐。「挺立UCII關鍵迷你錠」有助提升五大關鍵行動力，好爬梯、容易蹲、舒適彎、跑得久、走得遠，超過9成的使用者都說讚*，也在社群討論版中經常被網友推薦，認為：「有吃真的有差」、「迷你錠很小顆，輕鬆好吞，我奶奶每天都吃，接受度很高」、「吃了快一年，真的感覺不一樣，還會繼續吃下去」。

UCII是什麼呢? 低溫萃取自雞軟骨的專利成分，因為低溫萃取保留最原始三股螺旋結構以及完整活性，幫助提升靈活度。挺立UCII關鍵迷你錠是大型指定賣場中少數UCII複方產品，更多營養素，保養更完備! 維生素C促進膠原蛋白形成，鎂、鋅、銅、錳等微量元素調整體質，維持年輕行動力！

「挺立UCII關鍵迷你錠」有助提升五大關鍵行動力，好爬梯、容易蹲、舒適彎、跑得久、走得遠，超過9成的使用者都說讚。 圖／吳彥鋒 攝影

行動保養不只要及早開始，而且還要持續使用、搭配適度運動，才能達到效果。快把握年度最大檔優惠，一次買好買滿！10/28-11/10，「挺立UCII關鍵迷你錠」大型指定賣場限定大包裝90錠特價中，現省360元，孝親自用兩相宜，囤貨就趁這一波！

*根據IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查，400位食用挺立關鍵迷你錠之受試者。PM-TW-CAL-24-00209