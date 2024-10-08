寒露節氣後天氣愈來愈涼 中醫師曝秋末養生五大關鍵

今天正值「寒露」，其是24節氣中的第17個節氣，也是秋天的倒數第2個節氣，可說是深秋的到來，天氣的涼意更重，民眾外出要小心容易著涼。開業中醫師吳明珠說，節氣「寒露」為中秋節後，天氣轉涼，氣溫更是持續偏低，屬於「涼燥」類型，不同於中秋節前為「溫燥」，尤其是早晚溫差大，並由食衣住行等方面提醒應如何養生。

食：秋天健康的關鍵在肺部，此時更需要養肺、潤肺，應多吃山藥、杏仁、白洋蔥、百合等白色食物，或是蜂蜜等。吳明珠指出，如山藥排骨湯、百合蛋花湯、百合炒蝦仁、四神湯，以健脾、潤肺、去濕；白洋蔥可以合併炒蛋、炒肉類，降低引發腹脹機會，同時也有潤膚效果。 此時應少吃冷飲等冰涼食物，另俗話說「秋瓜壞肚」，這時應少吃西瓜、香瓜等瓜類，替換為多喝溫牛奶、溫豆漿、杏仁茶等，避免寒氣入侵體內，降低腸胃負擔，並可避免腹瀉。 當民眾感覺手腳冰冷時，可以喝一點當歸酒，或將當歸酒加一、二滴在食物中，緩解手腳冰冷，但兒童並不適宜。 衣：「寒露」後，天氣轉涼，容易引起肌肉、心腦血管收縮，恐引發腰痠背痛、心肌梗塞、腦中風，這時應多注意身體保暖，多喝水，按時服用慢性病用藥；早上起床、外出時應多加一件薄外套，也應戴口罩，這時應少穿短褲、涼鞋。 住：即便待在室內，早晚氣溫較低，仍必須多穿一件衣服，避免感冒。 行：「寒露」後每次下雨，氣溫都會更為降低，民眾外出、騎機車一定要注意保暖、戴口罩，可以帶件薄外套、絲巾等，避免引發過敏、感冒；運動則以散步、太極拳等和緩運動為主，最好不要做激烈運動，以防大量流汗後氣虛，造成寒氣入侵。

此外，吳明珠提醒，「寒露」後天氣轉涼又較為乾燥，應特別注意皮膚乾癢問題，可以塗抹乳液保濕，另也容易出現鼻子癢、乾咳等，同時也容易誘發過敏、氣喘等，而老年人或患有關節疾病的人，也可能出現疼痛不適症狀，需多加留意。