他收到電費帳單快嚇死 內行人曝1妙招：避免當冤大頭

台電將於10月16日調漲電費，若電費帳單異常變高，就要提高警覺。一名網友分享，近期收到電費帳單，發現電費竟要繳5929元，是平常的2倍之多，讓他嚇了一大跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Tiktok」表示，近期收到電費帳單，金額竟然要5929元，直呼「嚇死我了，從來沒繳過這麼多錢」，後來查詢用電度，發現是台電人員抄錯表，差點繳錢變冤大頭。

這名網友進一步說明，可以檢查電費帳單上的「本期指數」，帳單上是03047，可以尋找家中電表，「寫著kwh的數字」為02298，明顯就是台電人員抄錯表。

貼文一出後，多數網友都驚呼，紛紛表示「沒發現的人很多，錢就都被貪走」、「上期8900，這期直接19700，氣死」、「好可怕，感覺台電要大撈一筆了」、「有可能是抄錯，或沒來抄自己填，我遇到過抄錯錶3次，根本沒來抄」、「我已經繳完了，之前是4000多，這次1萬多」、「這次電費真的很嚇人」、「台電偷補虧損的方式被你發現了」。