盧安達馬堡病毒疫情升 疾管署調升旅遊警示

非洲盧安達馬堡病毒疫情飆升，已56例12死，致死率為21%。疾管署今天指出，台灣迄今從未確診任何1例馬堡病毒病例，即日起提升盧安達的旅遊疫情建議至第1級：注意（Watch）。

美聯社與法新社報導，非洲國家盧安達9月27日宣布爆發馬堡病毒（Marburg virus）出血熱。

原本衛生福利部疾病管制署對馬堡病毒出血熱的國際旅遊疫情建議等級，僅有迦納共和國、赤道幾內亞、坦尚尼亞為第1級：注意（Watch）。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報中宣布，疾管署已提升盧安達馬堡病毒出血熱旅遊疫情建議至第1級。民眾至盧安達請避免接觸或食用野生動物、避免接觸醫院病人。

台灣迄今沒有出現過任何1例馬堡病毒病例，羅一鈞說明，以東非、西非偶爾局部性流行為主，馬堡病毒出血熱是馬堡病毒感染引起，主要動物宿主為果蝠、非洲綠猴，傳染方式為接觸受感染的果蝠或靈長類等動物或其污染環境，也可透過接觸被感染者或其屍體的血液或體液而感染。

羅一鈞表示，馬堡病毒出血熱初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛、肌肉痠痛與倦怠，發病後3天可能會發生嚴重的水狀腹瀉、腹痛、噁心及嘔吐。許多個案發病後7天內產生嚴重腸胃道，牙齦、鼻腔自發性出血，死亡個案多於發病後8到9天，因嚴重失血及休克而死亡，依病毒株差異及醫療環境因素，致死率約在24%到88%不等。

馬堡病毒出血熱沒有疫苗及核准治療用藥物，不過，羅一鈞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒藥物瑞德西韋在動物試驗可降低動物死亡率。

羅一鈞表示，盧安達已給予瑞德西韋緊急使用授權（EUA）用於此次疫情，瑞德西韋也曾在去年赤道幾內亞疫情用於恩慈療法，尚待人體試驗確認有無療效；國內瑞德西韋現儲備8.2萬劑，若真的出現確診病例，將召開專家會議討論是否緊急作為藥品仿單標示外使用（Off-Label Use）。