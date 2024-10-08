快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

麥當勞叔叔之家捐贈 中榮獲2台重症新生兒保溫箱

中央社／ 台中8日電

台中榮民總醫院內的「麥當勞叔叔親子房」成立已20年，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今天捐贈2台「重症加護型新生兒保溫箱」給中榮，共同守護兒童的需要。

捐贈儀式今天在台中榮總舉行，由麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖代表捐贈，台中榮總院長陳適安代表受贈，今後將為新生兒科增添助力，守護兒童的需要。

陳適安表示，中榮是中部5縣市唯一的國家級醫學中心，肩負急重度醫療院所的責任，也是全國唯一設有「麥當勞叔叔親子房」的醫院。臨床觀察發現，許多病童從外縣市來就醫，有些需定期往返接受治療及檢查，也有危急病童入住加護病房。

陳適安認為，對於居住較遠的家庭，為孩子就醫而奔波往返，不僅增加身體負擔，也帶來精神疲勞，在往返和等待間承受額外壓力。「麥當勞叔叔親子房」的設立即是幫助需要的家庭更靠近醫療資源，是兒童友善醫療的重要一環。

李昌霖表示，「麥當勞叔叔親子房」是基金會關懷遠地就醫兒童家庭的首個服務方案，而後便有台北和高雄麥當勞叔叔之家的開設。感謝與中榮的結緣，讓基金會有機會與兒科團隊合作，為孩子和家人提供免費住宿與關懷服務，希望在就醫路上，多一份支持，少一份負擔。

34歲的張小姐在15歲國三畢業前夕被診斷急性淋巴性白血病，隨即住院進行檢查。家中經濟吃緊，媽媽靠車縫手工和餐廳內場服務員工作養大4個孩子。她化療期間往返苗栗和中榮2年，多由媽媽和就讀大學的姊姊陪同，化療後身體虛弱，立即返家容易暈車吐。

社工得知後轉介張小姐入住「麥當勞叔叔親子房」，化療後多停留一夜休息再回家。張小姐至今記得初次進入親子房的驚喜感受，以及治療中情緒崩潰時醫護和社工的溫柔安慰。經治療和10年追蹤後成功抗癌，結婚前特別帶喜餅感謝當年的醫師和社工，如今已是2寶媽的她，今天滿懷感恩心情到場表達謝意。

台中榮總 親子 麥當勞

延伸閱讀

日本麥當勞「雙層牛肉堡」套餐價格超甜？網含淚點頭：台灣是世界盤子

北市又跌落250萬人以下 新生兒卻逆勢成長蔣萬安曝主因

中榮麥當勞叔叔親子房20周年捐2保溫箱 昔癌兒到場見證

麥當勞員工颱風假2天上班爽賺6000元 網暴動：想應徵了

相關新聞

10多年大部分價格不變 苗栗縣五聖大閘蟹養殖場開賣

苗栗縣頭屋鄉五聖大閘蟹養殖場今天上市開賣大閘蟹，業者表示今年存活率3成以上，大部分的價格10多年維持不變，縣長鍾東錦等人...

下班帶傘！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午針對11縣市發布豪大或大雨特報，其中宜蘭縣山區為大豪雨等級，恐一路下到晚上。

氣溫降流感疫情恐提前到...疫苗開打一周 流感比新冠冷

10月起流感、新冠疫苗開打，目前開打滿1周。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗受到兩種疫苗同時開兩疫苗同時開打影響，...

寒露節氣後天氣愈來愈涼 中醫師曝秋末養生五大關鍵

今天正值「寒露」，其是24節氣中的第17個節氣，也是秋天的倒數第2個節氣，可說是深秋的到來，天氣的涼意更重，民眾外出要小...

他收到電費帳單快嚇死 內行人曝1妙招：避免當冤大頭

台電將於10月16日調漲電費，若電費帳單異常變高，就要提高警覺。一名網友分享，近期收到電費帳單，發現電費竟要繳5929元，是平常的2倍之多，讓他嚇了一大跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

花蓮香港包機直航重啟 12月每周4航班往返兩地

花蓮今年4月發生地震，上周又有颱風，重創觀光，交通多次中斷，縣政府近年積極推動包機直航，今天宣布自12月12日起，啟動「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。