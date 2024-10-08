麥當勞叔叔之家捐贈 中榮獲2台重症新生兒保溫箱

台中榮民總醫院內的「麥當勞叔叔親子房」成立已20年，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今天捐贈2台「重症加護型新生兒保溫箱」給中榮，共同守護兒童的需要。

捐贈儀式今天在台中榮總舉行，由麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖代表捐贈，台中榮總院長陳適安代表受贈，今後將為新生兒科增添助力，守護兒童的需要。

陳適安表示，中榮是中部5縣市唯一的國家級醫學中心，肩負急重度醫療院所的責任，也是全國唯一設有「麥當勞叔叔親子房」的醫院。臨床觀察發現，許多病童從外縣市來就醫，有些需定期往返接受治療及檢查，也有危急病童入住加護病房。

陳適安認為，對於居住較遠的家庭，為孩子就醫而奔波往返，不僅增加身體負擔，也帶來精神疲勞，在往返和等待間承受額外壓力。「麥當勞叔叔親子房」的設立即是幫助需要的家庭更靠近醫療資源，是兒童友善醫療的重要一環。

李昌霖表示，「麥當勞叔叔親子房」是基金會關懷遠地就醫兒童家庭的首個服務方案，而後便有台北和高雄麥當勞叔叔之家的開設。感謝與中榮的結緣，讓基金會有機會與兒科團隊合作，為孩子和家人提供免費住宿與關懷服務，希望在就醫路上，多一份支持，少一份負擔。

34歲的張小姐在15歲國三畢業前夕被診斷急性淋巴性白血病，隨即住院進行檢查。家中經濟吃緊，媽媽靠車縫手工和餐廳內場服務員工作養大4個孩子。她化療期間往返苗栗和中榮2年，多由媽媽和就讀大學的姊姊陪同，化療後身體虛弱，立即返家容易暈車吐。

社工得知後轉介張小姐入住「麥當勞叔叔親子房」，化療後多停留一夜休息再回家。張小姐至今記得初次進入親子房的驚喜感受，以及治療中情緒崩潰時醫護和社工的溫柔安慰。經治療和10年追蹤後成功抗癌，結婚前特別帶喜餅感謝當年的醫師和社工，如今已是2寶媽的她，今天滿懷感恩心情到場表達謝意。