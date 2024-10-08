氣溫降流感疫情恐提前到...疫苗開打一周 流感比新冠冷

10月起流感、新冠疫苗開打，目前開打滿1周。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗受到兩種疫苗同時開兩疫苗同時開打影響，比去年同期增加逾兩倍；然而，受到颱風假影響，流感疫苗則只有去年同期的65%。今年流感疫情不排除受到氣溫下降影響，提早在11月初開始。

10月1日公費疫苗開打，由於山陀兒颱風災防假影響，流感疫苗接種進度人數較去年同期略低，截至10月7日止，開打一周公費流感疫苗接種約73.1萬人次，疫苗接種率約11.3%；羅一鈞表示，往年第一週接種數預估高達百萬人。新冠疫苗累積接種17.9萬人次，為去年同期8.1萬人的2.2倍，研判是兩疫苗同時開打促進民眾接種新冠疫苗意願和便利性有關。

兩種疫苗單日最高接種量，分別為流感疫苗10月7日接種19.3萬，新冠疫苗10月4日接種4.4萬。本周天氣恢復正常後，接種預估可趕上進度，流感疫苗單周接種破百萬、新冠疫苗單周破20萬。本周起各地接種服務恢復正常，預估流感疫苗單周接種可破百萬、新冠疫苗單周接種可突破20萬人次。

羅一鈞說，由於東北季風增強來襲，氣溫也開始逐步下降，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格的民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。

另外，陪同第一階段對象接種的民眾，若陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染新冠後發生重症和死亡風險，目前預估約有1萬多人受惠提早接種。

民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。