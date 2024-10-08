屈中恆攜老搭檔蔡燦得 重返舞台劇詮釋當代婚姻寓言

演員屈中恆與蔡燦得合作認識超過30年、擁有絕佳默契，10月攜手重返舞台劇「妳和我和他的真相」舞台，再掀笑聲與驚呼聲此起彼落的外遇風波，詮釋荒誕絕妙的當代婚姻寓言。

「妳和我和他的真相」改編自法國知名劇作家費洛里安．齊勒（Florian Zeller）的作品，2023年果陀劇場首演後獲得觀眾熱烈好評。

全劇描述男主角米希（屈中恆飾）與好友保羅（劉亮佐飾）的妻子愛麗（賴雅妍飾）偷情，兩人以為這段婚外情掩飾得神不知鬼不覺，殊不知保羅早就知道，更聲稱和米希的妻子羅蘭（蔡燦得飾）好上，期間更比他們早上3倍。

蔡燦得透過劇團分享，第一次與屈中恆合作時，對方演她的哥哥，那是1987年金鐘獎入圍作品「都是老爸惹的禍」。早在少年時期兩人便開始合作，建立深厚默契，蔡燦得透露，當她初次拿到「妳和我和他的真相」劇本時，不只邊讀邊大笑，看到「丈夫」角色時，腦海更一直浮現屈中恆的臉，沒想到最終真的由他扮演。

屈中恆也對兩人搭檔感到安心，「當初知道是阿得演我老婆，就覺得很放心，因為我們太有默契了。當做一些肢體接觸的戲時，我知道她信任我，我們就能放開來演。」

兩人在劇中扮演一對結婚20年的中年夫妻，感情已淡如止水，屈中恆為掩蓋偷情，與蔡燦得展開多場脣槍舌劍精彩對決，甚至還得一人貫穿全場7個場景，台詞層層堆疊，情緒起伏不斷。

劇團表示，「妳和我和他的真相」雖標榜為婚姻喜劇，但劇情觸及婚姻的背叛以及友誼的虛偽，帶領觀眾進入一場充滿猜忌的旅程。兩對夫妻的錯綜複雜關係被剖析得淋漓盡致，儘管以輕鬆幽默的方式呈現，在最後一場戲時，卻會讓觀眾感受到深刻的情感震撼。

「妳和我和他的真相」將於18日至20日在台北表演藝術中心大劇院加演，26日移師高雄市文化中心至德堂登台。