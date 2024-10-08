快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

屈中恆攜老搭檔蔡燦得 重返舞台劇詮釋當代婚姻寓言

中央社／ 台北8日電
專訪蔡燦得舞台劇「妳和我和他的真相」。│聯合報系記者吳致碩／攝影
專訪蔡燦得舞台劇「妳和我和他的真相」。│聯合報系記者吳致碩／攝影

演員屈中恆蔡燦得合作認識超過30年、擁有絕佳默契，10月攜手重返舞台劇「妳和我和他的真相」舞台，再掀笑聲與驚呼聲此起彼落的外遇風波，詮釋荒誕絕妙的當代婚姻寓言。

「妳和我和他的真相」改編自法國知名劇作家費洛里安．齊勒（Florian Zeller）的作品，2023年果陀劇場首演後獲得觀眾熱烈好評。

全劇描述男主角米希（屈中恆飾）與好友保羅（劉亮佐飾）的妻子愛麗（賴雅妍飾）偷情，兩人以為這段婚外情掩飾得神不知鬼不覺，殊不知保羅早就知道，更聲稱和米希的妻子羅蘭（蔡燦得飾）好上，期間更比他們早上3倍。

蔡燦得透過劇團分享，第一次與屈中恆合作時，對方演她的哥哥，那是1987年金鐘獎入圍作品「都是老爸惹的禍」。早在少年時期兩人便開始合作，建立深厚默契，蔡燦得透露，當她初次拿到「妳和我和他的真相」劇本時，不只邊讀邊大笑，看到「丈夫」角色時，腦海更一直浮現屈中恆的臉，沒想到最終真的由他扮演。

屈中恆也對兩人搭檔感到安心，「當初知道是阿得演我老婆，就覺得很放心，因為我們太有默契了。當做一些肢體接觸的戲時，我知道她信任我，我們就能放開來演。」

兩人在劇中扮演一對結婚20年的中年夫妻，感情已淡如止水，屈中恆為掩蓋偷情，與蔡燦得展開多場脣槍舌劍精彩對決，甚至還得一人貫穿全場7個場景，台詞層層堆疊，情緒起伏不斷。

劇團表示，「妳和我和他的真相」雖標榜為婚姻喜劇，但劇情觸及婚姻的背叛以及友誼的虛偽，帶領觀眾進入一場充滿猜忌的旅程。兩對夫妻的錯綜複雜關係被剖析得淋漓盡致，儘管以輕鬆幽默的方式呈現，在最後一場戲時，卻會讓觀眾感受到深刻的情感震撼。

「妳和我和他的真相」將於18日至20日在台北表演藝術中心大劇院加演，26日移師高雄市文化中心至德堂登台。

婚姻 屈中恆 舞台 蔡燦得 觀眾

延伸閱讀

獨／蔡燦得被爆「有心機」傻眼 賴雅妍18禁台詞驚死人

蔡燦得躺病床揭往事 陳庭妮終解父離家多年心結

曾被涉性騷黃子佼狂追 蔡燦得首鬆口5字回應

相關新聞

10多年大部分價格不變 苗栗縣五聖大閘蟹養殖場開賣

苗栗縣頭屋鄉五聖大閘蟹養殖場今天上市開賣大閘蟹，業者表示今年存活率3成以上，大部分的價格10多年維持不變，縣長鍾東錦等人...

下班帶傘！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午針對11縣市發布豪大或大雨特報，其中宜蘭縣山區為大豪雨等級，恐一路下到晚上。

氣溫降流感疫情恐提前到...疫苗開打一周 流感比新冠冷

10月起流感、新冠疫苗開打，目前開打滿1周。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗受到兩種疫苗同時開兩疫苗同時開打影響，...

寒露節氣後天氣愈來愈涼 中醫師曝秋末養生五大關鍵

今天正值「寒露」，其是24節氣中的第17個節氣，也是秋天的倒數第2個節氣，可說是深秋的到來，天氣的涼意更重，民眾外出要小...

他收到電費帳單快嚇死 內行人曝1妙招：避免當冤大頭

台電將於10月16日調漲電費，若電費帳單異常變高，就要提高警覺。一名網友分享，近期收到電費帳單，發現電費竟要繳5929元，是平常的2倍之多，讓他嚇了一大跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

花蓮香港包機直航重啟 12月每周4航班往返兩地

花蓮今年4月發生地震，上周又有颱風，重創觀光，交通多次中斷，縣政府近年積極推動包機直航，今天宣布自12月12日起，啟動「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。