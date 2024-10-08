近半年首例境外移入麻疹 30歲男赴越南旅遊染疫

疾管署今天公布近半年來首例境外移入麻疹，1名30多歲男性9月中至越南富國島旅遊，返台後發燒出疹確診，匡列154名接觸者，即起提升越南麻疹的國際旅遊疫情建議為1級，提醒民眾注意。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，出現最近半年來首例麻疹，且為今年越南境外移入首例，鑑於越南移入病例至台灣，即起提升越南麻疹的國際旅遊疫情建議等級至第1級：注意（Watch）。

根據疾管署統計，今年麻疹累計12例，年齡介於20多歲至40多歲，5例為本土病例，另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020到2023年同期的0到2例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，其中11例為今年2到4月間確診，而4月以來首例境外移入麻疹，為1名北部30多歲男性，9月中旬至越南富國島旅遊，返台5天後自9月23日起，開始陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽、喉嚨痛。

林詠青表示，這名個案3度就醫，但因尚未出現典型麻疹症狀，開藥後返家休息，直到9月29日因全身出疹，從臉部一路向下延伸到軀幹、4肢，第4度就醫通報，經檢驗確診，匡列154名接觸者監測至10月17日。

疾管署發言人羅一鈞補充提醒，另外已請地方衛生局針對與患者同旅遊團的團員進行追蹤；越南麻疹疫情暴增，胡志明市今年截至9月3日累計644例，相較於過去3年僅1例明顯增加，已有至少3名兒童死亡，請國人旅遊注意防範，兒童務必接種麻疹相關疫苗足夠劑次後再前往。

依據疾管署監測資料顯示，鄰近國家今年疫情較往年為高，近期馬來西亞、泰國每月達數百例，馬來西亞已趨緩，而泰國疫情仍呈上升趨勢。

疾管署呼籲，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。