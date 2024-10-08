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台旅團遊克羅埃西亞險被丟包 觀光署即起勒令業者停業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
嘉義地區27名工商企業、醫師、律師等朋友組旅行團，透過壯遊旅行社到歐洲克羅埃西亞旅遊，陳姓旅客在臉書發求救信。記者魯永明／翻攝
嘉義地區27名工商企業、醫師、律師等朋友組旅行團，透過壯遊旅行社到歐洲克羅埃西亞旅遊，陳姓旅客在臉書發求救信。記者魯永明／翻攝

嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元現金才能離開，宛如年初年代旅遊丟包事件翻版。交通部觀光署長周永暉今表示，觀光署今已經發函要求經手的台灣旅行社即刻起停止營業；對於業者是否面臨財務問題，周也說，這個部分是原因，目前仍在查處中。

嘉義27名工商企業、醫師、律師等朋友組旅行團，透過壯遊旅行社組團到歐洲克羅埃西亞旅遊，陳姓老闆娘4日晚在臉書發出求救文表示，他們在克國當地時間周五下午被丟在古城區，被要求每人再付2000歐元（約台幣7萬1000元現金），直到同團沈姓醫師墊付5萬3000元歐元（約台幣187萬8850元），才結束丟包驚魂記。

觀光署昨前往壯遊旅行社進行調查，證實該旅行社未支付全數款項給當地旅行社，已影響旅客權益，後續將依消保法及發展觀光條例，請旅行社陳述意見，並依法裁處，裁處金額將視違規情況而定。

周永暉今表示，觀光署今天已經通令發函，要求該旅行社即刻起停止營業，後續就依照其提出改善的報告觀察3個月，這個部分是非常嚴肅的來看待，目前該業者還有2團要出團，這個部分也已經要求暫停，沒有做好準備不可以營業，觀光署也會跟品保協會保持聯繫。

對於壯遊旅行社是否因財務問題險丟包旅客，周永暉指出，這個部分是原因之一，但結果就是讓旅客不能夠安心旅遊，所以是用事實來認定，這個部分已經由品保協會跟觀光署旅行業組查處中，等查處結果出爐再跟大家報告。

克羅埃西亞 旅行社 觀光署

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