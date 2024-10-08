埃及斑蚊北移監測到明春季 新北登革熱群聚擴大增10例

新北登革熱群聚一周增10例，目前高風險區域為和中和新店交界處。疾管署發言人羅一鈞表示，疫情雖獲初步控制，但颱風豪雨造成各地積水，風災後一周是病媒蚊孳生期，且本周東北季風帶來北部豪大雨，請民眾主動巡倒清刷積水容器，以免登革熱疫情反彈。

另外，疾管署昨日邀集病媒蚊專家、國衛院蚊媒中心、環境部等共同討論「因應國內埃及斑蚊北移專家會議」。羅一鈞表示，預估會遲需監測到明年春天，看埃及斑紋是否確定在雲林北港拓殖，國衛院會持續監測。

國內上周（10月1日至10月7日）新增10例本土病例，居住於新北市8例（新店區及中和區各4例）及台北市2例（文山區及大同區各1例），與先前公布群聚個案屬同一群聚事件，均感染登革熱病毒第二型；第二型須注意非典型症狀，容易有腹瀉噁心嘔吐等腸胃症狀。

羅一鈞表示，今日無新增病例，該群聚案累計67例病例，無重症及死亡病例。新北市和台北市防疫單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，加強疑似病例監測。今年截至10月7日累計233例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計69例。另今年累計223例境外移入病例，高於過去4年同期。

羅一鈞說，本土登革熱風險區域仍為中和新店交界處的三介廟及天山公園周遭、中和興南市場；另文山區高風險菜園亦已立牌拉警戒線管制。新北市、台北市和疾管署機動防疫隊持續進行各項防疫工作。

依據國衛院調查，北港鎮埃及斑蚊分布在5個里，雲林縣政府及北港鎮已動員防疫單位及社區進行防治工作，是否北移還需要觀察是否會過冬，國衛院會持續在秋、冬監測，預計監測到明年春天。專家建議雲林縣政府提出埃及斑蚊防治計畫，疾管署也建議雲林縣可透過調查病媒蚊指數（包括布氏指數、住宅指數）了解北港鎮家戶內埃及斑蚊分布情形，也將主動協助雲林縣研擬上述計畫。

颱風過後一周內是病媒蚊防治關鍵時期，且本周東北季風帶來北部豪大雨，請民眾主動落實「巡、倒、清、刷」，雨後迅速清理社區積水容器，避免病媒蚊孳生。從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。