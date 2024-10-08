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20年後仍復發 「溫和的癌症」早期荷爾蒙陽性乳癌被輕忽

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，乳癌眾多亞型中，6至7成都是荷爾蒙陽性乳癌，且早期病友占比逾9成，此類乳癌手術後20年內，仍有1至5成復發風險。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，乳癌眾多亞型中，6至7成都是荷爾蒙陽性乳癌，且早期病友占比逾9成，此類乳癌手術後20年內，仍有1至5成復發風險。記者林琮恩／攝影

10月是乳癌防治月，但病友對於復發風險恐有低估。台灣癌症基金會針對全國1至3期早期荷爾蒙陽性乳癌病友進行調查，發現約9成病友擔心復發，確診5年內，4成病友表示「非常擔心」，但在5年後態度轉為鬆懈，擔心復發的比率降為2成4。如何增進病友對復發風險正確認知，進而管控、降低風險，是未來衛教重點。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，乳癌眾多亞型中，6至7成都是荷爾蒙陽性乳癌，且早期病友占比逾9成，此類乳癌手術後20年內，仍有1至5成復發風險，但根據調查結果，逾5成病友都沒有這項認知，表示病友對於復發風險關注不足。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶說，早期荷爾蒙陽性乳癌過去被視為「溫和的癌症」，復發風險低，然而，越來越多研究發現，相較於HER2或三陰性乳癌等荷爾蒙陰性乳癌，復發主要集中發生在術後3至5年，而荷爾蒙陽性乳癌術後5年內復發風險雖較低，卻會持續20年存在復發可能，往往容易被輕忽。

台北榮總醫院副院長曾令民說，醫療科技進展，台灣乳癌死亡率卻持續上升，主要原因是乳癌發生率劇增，1995年至2021年，台灣乳癌發生率增加3.5倍，死亡率則增加1.56倍，來到13.8%，要降低死亡率，除推動乳癌篩檢，健保藥物給付也要跟上國際指引。

曾令民說，根據新英格蘭（NEJM）、美國醫學會（JAMA）等權威期刊，未篩檢、未接受藥物治療的族群，乳癌死亡率最高，接受篩檢或藥物治療其中一項者，乳癌死亡率降低，接受篩檢又接受藥物治療者，乳癌死亡率最高，且隨醫療進展，藥物治療對乳癌死亡率預防效果提升。

郭玟伶其他類型乳癌抗癌過程就像短跑，但早期荷爾蒙陽性乳癌則像「抗癌馬拉松」，必須堅持追蹤20年；要降低復發風險，建議病友一定要與醫師溝通，遵從醫囑持續治療，並維持健康生活型態，確實定期回診追蹤，並持續關注醫療進展。

乳癌 死亡率 風險

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