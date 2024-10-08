文資局國際插畫展登場 醫院國小設衛星展區療癒孩子

文化部文化資產局舉辦的「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」今天登場；文資局長陳濟民表示，除主展區，還到醫院及國小設置衛星展區，讓孩子感受藝術滋養與啟發。

文化部文化資產園區1916工坊為中部大型文化資產創業聚落，這次邀請國際插畫家及國內知名文化資產工藝新秀，共同展出「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」，並於今天舉行開幕啟動儀式。

陳濟民表示，這次展覽以文資平權理念為主軸，除了選擇1916工坊為主場館之外，還前往中國醫藥大學兒童醫院及台中霧峰區桐林國民小學設置衛星展區，目前歐美國家很流行藝術治療，患者在藝術薰陶下可以放鬆身心，也讓孩子感受藝術滋養與啟發。

陳濟民指出，這次插畫展覽主題以「在家種植夢想的起點」作為展覽主題規劃，共邀請來自世界各地25個國家、42名知名插畫家展出214幅作品；並另邀13名台灣文資新秀，展出獨具特色的立體作品共19件。

中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生致詞表示，醫療與藝術的關係愈來愈緊密，現代醫療需要人文成分，藝術及人文也可以成為處方，尤其是兒童醫院，感謝這項插畫展也能到兒童醫院展出。

桐林國小校長陳榮錦指出，偏鄉學校很感謝讓師生可以近距離參觀國際插畫展，雖然只有9件作品，也讓學生認識不同國家文化特色，可以激發學生想像力及不同見解，更能開闊視野，小朋友心中都有一棵樹苗，未來可以長成大樹。

參展的藝術家吳芊頤結合紙膠帶與塑膠板拼貼成作品，她說，建築物或歷史窗花都是她創作靈感，拼貼是具有療癒性質的美學操作，雖不是傳統記憶留下來的方式，也可以是媒材一種想像。