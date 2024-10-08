「食品安全面面觀」研討會11月10日登場 免費參加歡迎報名
面對食品安全的事件，您會不會有點擔心？如何自保？台灣醫學會及張昭鼎紀念基金會每年舉辦一次「生物科技研習營」，今年特別以「食安面面觀」為主題舉辦研討會，時間是11月10日（周日）上午9時至12時，地點在台北市TICC國際會議中心大會堂，免費參加，歡迎報名。
今年「食品安全面面觀」研討會邀請台大醫院院長吳明賢、台大醫學院教授姜至剛、行政院食品安全辦公室主任許輔、義美食品總經理高志明、台大食科所長羅翊禎等多位專家，由政府、企業及學術界的角色，了解食安事件的解決方法。
歡迎高中職、大專院校學生及一般民眾等踴躍來參加，全部免費，學生參加還可以獲得研習證書，也歡迎學生報名於演講當天擔任志工，可獲得特別獎勵。
●「食品安全面面觀」研討會
時間：11月10日（日）上午9時至12時
地點：TICC國際會議中心大會堂（台北市信義路5段1號）
報名：https://www.accupass.com/go/2024cctmf
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