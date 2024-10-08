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致死率8成…盧安達爆「馬堡出血熱」 旅遊建議升至一級

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬堡病毒出血熱介紹。圖／疾管署提供
馬堡病毒出血熱介紹。圖／疾管署提供

非洲盧安達的馬堡病毒出血熱疫情上升，今年累積56例，其中12人死亡，致死率約為21.4％。疾管署指出，馬堡病毒出血熱是由馬堡病毒感染引起，主要動物宿主為果蝠、非洲綠綠猴，整體致死率約為24％到88％間，發病八天恐因嚴重出血休克致死。疾管署發言人羅一鈞表示，提升盧安達馬堡病毒出血熱旅遊疫情建議至第一級：注意。

非洲盧安達共和國自今年9月27日通報出現首例馬堡病毒出血熱（Marburg Virus Disease），截至10月7日累計確診56例，其中12例死亡，致死率為21.4%，已匡列超過400名接觸者。依據世界衛生組織（WHO）公布資訊，盧安達的馬堡多數病患為某二家醫療機構的醫療人員，並已匡列接觸者並進行追蹤。

WHO表示，鑑於馬堡病毒疾病初期症狀不易鑑別，且容易爆發醫院感染，又已有病患及接觸者進入首都、邊境縣市或進行國際旅遊，評估該國國內傳播風險為非常高，區域傳播風險亦為高，全球傳播風險則仍低。

羅一鈞表示，馬堡病毒出血熱為馬堡病毒感染引起，主要動物宿主為果蝠、非洲綠猴，傳染方式為接觸受感染的果蝠或靈長類等動物或其汙染環境，也可透過接觸被感染者或其屍體的血液或體液而感染。

感染馬堡病毒後，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛、肌肉痠痛與倦怠，發病後3天可能會出現嚴重的水狀腹瀉、腹痛、噁心及嘔吐。許多個案發病後7天內出現嚴重腸胃道，牙齦、鼻腔自發性出血。死亡個案多於發病後8至9天，因嚴重失血及休克而死亡，依病毒株差異及醫療環境因素，致死率約在24%至88%不等；沒有經過適當治療更可能高達九成。

馬堡病毒出血熱沒有疫苗及核准治療用藥物，抗新冠藥物瑞德西韋在動物試驗可降低動物死亡率。盧安達已給予瑞德西韋緊急使用授權（EUA）用於此次疫情，瑞德西韋也曾在去年赤道幾內亞疫情用於恩慈療法，尚待人體試驗確認有無療效。我國現存瑞德西韋現儲備8.2萬劑。

疾管署提醒馬堡病毒出血熱預防方式「二不一要」：

-不要前往流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物

-不要至當地醫院探視或接觸病人

-要注意個人衛生，落實勤洗手及戴口罩等個人防護

馬堡病毒出血熱治療及預防。圖／疾管署提供
馬堡病毒出血熱治療及預防。圖／疾管署提供

動物 疾管署 病毒

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