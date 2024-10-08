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法國夏祐劇院推「台灣焦點」 布拉瑞揚舞團巴黎登場

中央社／ 台北8日電

在文化部駐法國台灣文化中心支持下，法國夏祐國家劇院與兩廳院合作，推出「夏祐體驗－台灣焦點」，11檔跨領域節目包含舞蹈、音樂、布袋戲等，搭配工作坊、美食品茗活動，讓法國觀眾體驗台灣文化。

「夏祐體驗」是劇院總監哈希德．烏蘭登（RachidOuramdane）新推出的主題節目，繼上年度策辦阿爾及利亞、美、加、澳洲等國家單元後，劇院將新節目季的首個主題國家獻給台灣。9月啟動宣傳後，布拉瑞揚舞團「我．我們」第一部曲被法國「世界報」列為秋季必看舞作，門票已售罄。

其他節目還包括排灣族金曲歌手阿爆音樂會；微光製造推出呈現人際互動的雙人舞「撇捺」；睽違40年，李天祿法國弟子班任旅「小宛然劇團」再次登上夏祐舞台；旅法劇場導演楊宜霖現代詩劇「我寧願你不是月亮」；王雅平與洪紹桓組成的揚琴與笙二重奏；台法混血DJ Les Gordon現場演出等。

「夏祐體驗－台灣焦點」（Chaillot Expérience－Taïwan）合作源自2023年兩廳院Taiwan Week，烏蘭登受兩廳院邀請訪台，觀賞了19個演出節目並留下深刻印象，開始啟動節目籌劃。將近2年的時間，巴文中心、兩廳院及夏祐劇院持續溝通，至各項細節到位完成。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，文化藝術往往最能真切體現一個國家人民的樣貌與信念，「我們努力找到理念相同的夥伴，讓世界有機會看到台灣」。劉怡汝說，感謝夏祐劇院作為夥伴，將台灣多元的藝術風貌呈現給法國觀眾；也謝謝巴文中心支持，讓計畫能夠更加順利圓滿。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，夏祐劇院是全球表演藝術的殿堂級場館，能在此呈現全方面的台灣藝文展演，是巴文中心成立30年，扎根巴黎的重要里程碑。

夏祐國家劇院創立於1937年，聯合國大會在此通過「世界人權宣言」，賦予這個機構歷史上的不凡意義。夏祐劇院是法國6個國家劇院中唯一以舞蹈作為發展核心的劇院，是法國舞蹈界標竿，更是國際首屈一指的表演藝術殿堂。台灣團隊過去曾有漢唐樂府、無垢舞蹈劇場及雲門舞集登上夏祐舞台。

「夏祐體驗－台灣焦點」將於10月10日至12日推出，除了演出外，也將搭配工作坊及美食品茗體驗等活動，讓法國觀眾全方位體驗台灣文化。

兩廳院 法國 觀眾

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