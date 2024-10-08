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半年來首起境外麻疹 男赴富國島後出疹…越南警戒即起提升

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署即起將越南的旅遊疫情建議至「第一級：注意」。疾管署防疫醫師林詠青說明，近半年首例境外移入麻疹個案染疫情形。記者李青縈／攝影
疾管署即起將越南的旅遊疫情建議至「第一級：注意」。疾管署防疫醫師林詠青說明，近半年首例境外移入麻疹個案染疫情形。記者李青縈／攝影

我國出現半年來首例麻疹境外移入，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，北部30多歲男性9月中旬至越南富國島旅遊，返台五天後開始陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽、喉嚨痛，9月29日出疹就醫、確診，匡列154名接觸者監測至10月17日。另，疾管署即起將越南的旅遊疫情建議至「第一級：注意」。

防疫醫師林詠青表示，麻疹新增個案為9月14日至18日赴越南富國島旅遊，也是今年越南境外移入首例。該個案9月23日至29日間陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽、喉嚨痛等症狀，一開始自行服用退收藥，並且三度就醫；直到9月29日從臉部到軀幹陸續紅疹，第四度就醫，懷疑麻疹，當日即安排住院隔離治療，經通報檢驗確診，已於10月5日出院返家。

衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理，目前掌握接觸者共計154人，為同住家人3人、非同住家人6人、就醫接觸者145人；接觸者中1人曾出現咳嗽症狀已檢驗陰性排除，其餘均無疑似症狀，預計監測至10月17日。

今年麻疹累計12例，分別為本土5例、境外移入7例，其中11例均在今年2至4月確診，2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例。

依據疾管署監測資料顯示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，其中以歐洲區累計報告逾9萬例病例最為嚴峻，東地中海區及非洲區分別報告7萬及6萬餘例次之，西太平洋區及美洲區病例數較低，惟仍達去年同期之4至10倍。整體疫情於1至3月間達高峰，而後逐月緩降，自7月起多已下降至往年同期水準。

我國鄰近國家今年疫情亦較往年為高，近期馬來西亞、泰國每月達數百例，馬來西亞已趨緩，而泰國疫情仍呈上升趨勢。越南多地傳出疫情上升，胡志明市今年截至09月3累計644例，相較於過去三年僅1例明顯增加，已有至少3名兒童死亡；鑑於該國移入病例至我國，疾管署於今日提升越南麻疹之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意（Watch）。

林詠青提醒，麻疹為高傳染性疾病，潛伏期高達18天，可以透過空氣傳染，出疹前後4天均具傳染力，一個病患可能傳染給18個人請醫師提高警覺。病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

林詠青呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

富國島 疫情 越南 麻疹

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