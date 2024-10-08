卵巢組織冷凍自體移植 奇美醫可助癌患保留「生」機

隨著醫療技術不斷進步，許多癌症治療雖預後良好，但仍會對男女生育造成負面影響，且癌症有年輕化趨勢，更讓癌症病人對生兒育女為之卻步，不過，近年來國際間推動卵巢組織冷凍自體移植技術，奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師温仁育也遠赴比利時學習，將此技術引進台灣，希望未來能造福病人。

温仁育指出，卵巢組織冷凍進行自體移植能為因癌症治療、骨髓移植治療及高風險卵巢早衰等，將來有高度不孕風險的女性罹病者，保存生殖能力的先進技術；截至去年，國際間已累積超過萬例卵巢冷凍，更有300多例利用自體卵巢移植活產的新生兒，算是相當成熟的技術。

她也舉例，國外一名25歲已婚女子因罹患晚期霍奇金氏淋巴瘤，其在化療開始前，先以腹腔鏡手術取下一側卵巢組織並進行冷凍保存，經過多年治療後癌症復發機率低，她也回到婦產科接受卵巢皮質組織原位自體移植手術，術後約9個月成功自然懷孕，更誕下一名健康女嬰。

温仁育表示，卵巢組織冷凍進行自體移植的生育保存，需先經腫瘤科醫師評估，且預後有良好5年存活率者，在癌症治療前，先取下卵巢組織切片並進行冷凍保存，讓卵巢組織保有健康的濾泡，等待癌症治療後，再將組織原位移植，讓卵巢擁有健康的濾泡發育排卵。

她說，早期介入和適當生育保存措施，可提高女性生育選擇，讓病人在面對疾病時，保有希望與期盼，而相較凍卵來說，卵巢組織冷凍可隨時安排，無需因等待排卵時間而影響癌症治療，且適用青春期前兒童癌症病人，日後自體移植後可維持自然月經來潮，更能自體受孕分娩。