快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

卵巢組織冷凍自體移植 奇美醫可助癌患保留「生」機

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近年來國際間不斷推動卵巢組織冷凍進行自體移植技術，為癌症病人重拾生育希望，奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師温仁育也遠赴比利時學習，將此技術引進台灣，未來可望能造福病人。記者萬于甄／攝影
近年來國際間不斷推動卵巢組織冷凍進行自體移植技術，為癌症病人重拾生育希望，奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師温仁育也遠赴比利時學習，將此技術引進台灣，未來可望能造福病人。記者萬于甄／攝影

隨著醫療技術不斷進步，許多癌症治療雖預後良好，但仍會對男女生育造成負面影響，且癌症有年輕化趨勢，更讓癌症病人對生兒育女為之卻步，不過，近年來國際間推動卵巢組織冷凍自體移植技術，奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師温仁育也遠赴比利時學習，將此技術引進台灣，希望未來能造福病人。

温仁育指出，卵巢組織冷凍進行自體移植能為因癌症治療、骨髓移植治療及高風險卵巢早衰等，將來有高度不孕風險的女性罹病者，保存生殖能力的先進技術；截至去年，國際間已累積超過萬例卵巢冷凍，更有300多例利用自體卵巢移植活產的新生兒，算是相當成熟的技術。

她也舉例，國外一名25歲已婚女子因罹患晚期霍奇金氏淋巴瘤，其在化療開始前，先以腹腔鏡手術取下一側卵巢組織並進行冷凍保存，經過多年治療後癌症復發機率低，她也回到婦產科接受卵巢皮質組織原位自體移植手術，術後約9個月成功自然懷孕，更誕下一名健康女嬰。

温仁育表示，卵巢組織冷凍進行自體移植的生育保存，需先經腫瘤科醫師評估，且預後有良好5年存活率者，在癌症治療前，先取下卵巢組織切片並進行冷凍保存，讓卵巢組織保有健康的濾泡，等待癌症治療後，再將組織原位移植，讓卵巢擁有健康的濾泡發育排卵。

她說，早期介入和適當生育保存措施，可提高女性生育選擇，讓病人在面對疾病時，保有希望與期盼，而相較凍卵來說，卵巢組織冷凍可隨時安排，無需因等待排卵時間而影響癌症治療，且適用青春期前兒童癌症病人，日後自體移植後可維持自然月經來潮，更能自體受孕分娩。

温仁育提醒，冷凍卵巢或冷凍卵子各有優缺點與適合條件，在國外有許多案例是同時進行凍卵與冷凍卵巢組織，讓病人有更多自主選擇機會，不過，目前冷凍卵巢或是冷凍卵子都未列入健保給付，病人在治療前可與醫師諮詢，根據自身情況作出最佳選擇。

卵巢組織冷凍進行自體移植的生育保存，主要在癌症治療前，先取下卵巢組織切片並進行冷凍保存，讓卵巢組織保有健康的濾泡，等待癌症治療後，再將組織原位移植，讓卵巢擁有健康的濾泡發育排卵，保留「生」機。記者萬于甄／攝影
卵巢組織冷凍進行自體移植的生育保存，主要在癌症治療前，先取下卵巢組織切片並進行冷凍保存，讓卵巢組織保有健康的濾泡，等待癌症治療後，再將組織原位移植，讓卵巢擁有健康的濾泡發育排卵，保留「生」機。記者萬于甄／攝影

凍卵 奇美醫院 生育 癌症治療

延伸閱讀

大元才宣布要凍卵　婚禮恐辦不了生子也打住

奇美醫引進冷凍卵巢自體移植技術 增加生育保存選項

外來種亞洲水龍卵巢現身北埔 竹縣府調查並移除

北市聯醫推「子宮內膜癌快速通關門診」 篩檢當天即知結果

相關新聞

汪建民癌逝 台大癌醫院長曝1風險：不抽菸肺癌是常態

藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。汪沒有抽菸習慣，卻...

國家警報響了！屏東縣牛角灣山區暴雨2小時

中央氣象署下午14時23分針對屏東縣瑪家鄉及屏東縣內埔鄉發布山區暴雨災防告警，持續約2小時，呼籲民眾注意。

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

台灣壽司郎繼有消費者將寵物守宮放醬油碟事件後，近日「記者爆料網」釋出一段影片，竟有民眾將整包檳榔放到壽司轉盤上，引起公憤...

台旅團遊克羅埃西亞險被丟包 觀光署即起勒令業者停業

嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元現金才能離...

生活智慧王！客人拿「塑膠調味瓶」當環保杯裝手搖飲 網讚：奶瓶的概念

全台限塑，民眾自備環保杯，除了可享有優惠價格與衛生之外，還可以為環境盡一份心力，減少一次性飲料杯的耗用。日前有一名手搖飲料店的店員在社群平台「Threads」上貼出一段短影片並發文分享，他表示，遇到一位客人拿著「塑膠醬料瓶」來當作環保杯，讓他超傻眼。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「奶瓶的概念！」

台大天災中心質疑氣象署低估雨量 吳德榮批理盲：防災需涵蓋預報誤差

山陀兒颱風環流帶來豪雨重創北海岸，新北金山區一對夫妻遭水沖走身亡，針對台灣大學氣候天氣災害研究中心日前質疑氣象署雨量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。