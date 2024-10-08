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不只手機！熬夜、曬太陽都傷眼 醫提醒「20-20-20」法則減少疲勞

聯合新聞網／ 綜合報導
眼睛是靈魂之窗，醫提醒注意5點壞習慣。示意圖／ingimage
眼睛是靈魂之窗，醫提醒注意5點壞習慣。示意圖／ingimage

眼睛是靈魂之窗，然而隨著現代人手機不離身，工作、上課都會使用到3C產品的情況下，眼睛其實承受著意想不到的壓力。黃軒醫師指出在日常生活中，我們常常忽視一些看似無關緊要的行為，但這些行為在不知不覺中對眼睛健康造成潛在的傷害。

黃軒醫師在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提到，許多研究表示，一些不良習慣不僅會引發短期的眼睛不適，還會增加罹患黃斑部病變、白內障、青光眼等慢性眼疾的風險。

一、長時間的螢幕使用

首先，長時間使用手機和電腦螢幕會使眼睛過度疲勞，導致數位眼疲勞綜合症，包括視力模糊、眼乾、頭痛等症狀。

二、不充分的眼睛休息

其次，研究顯示過度暴露於藍光下可能會損傷視網膜，增加罹患黃斑部病變的風險。假設一直缺乏適當的眼睛休息，尤其是長時間過度集中視力，會使眼睛持續處於高壓狀態，進一步加劇眼疲勞的程度。

根據文獻資料分析，建議遵守「20-20-20」法則，以有效減少視覺疲勞，包括每工作20分鐘、讓眼睛看向20英尺外的物體、持續20秒鐘。

三、熬夜

長期熬夜、長時間睡眠不足是常被忽略的行為，研究人員發現，睡眠品質差會直接影響淚液的分泌，導致眼乾，並可能增加患有青光眼等眼部疾病的風險。

四、營養不足

根據研究指出，飲食習慣對眼睛健康有顯著影響，特別是缺乏富含抗氧化劑的食物，假設一直缺維他命，例如維他命A、C、E，會增加黃斑變性和白內障的風險。

五、缺乏適當的紫外線防護

長期在強烈的陽光下不戴太陽眼鏡，可能會導致紫外線對眼睛的損傷，進而引發白內障或其他眼部問題。

黃軒提醒應該重視這些日常行為的調整，讓眼睛得到適當的保護，避免長期的眼睛健康損害。

白內障 眼壓 紫外線 視力 視網膜

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