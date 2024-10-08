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刺青男「檳榔放迴轉台」超噁！壽司郎發聲明：採取法律行動

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾至「壽司郎」用餐，卻將整包「檳榔」置於迴轉轉台上。圖／取自記者爆料網
民眾至「壽司郎」用餐，卻將整包「檳榔」置於迴轉轉台上。圖／取自記者爆料網

近日網路流傳有民眾至知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」用餐，卻將整包「檳榔」置於迴轉台上，並且還自拍影片上傳。隨著影片曝光，也引起許多網友的撻伐與不滿。壽司郎於10月8日也發表官方聲明，表示未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任。

在影片中，可見一名黑衣刺青男子在用餐期間，將整包的「檳榔」放上迴轉台，並讓同桌友人拍攝影片。隨著影片曝光，許多網友也表示「有夠沒品的」、「低級當幽默，永遠的89猴！」、「整桌湊不出高中畢業證書」

隨著影片曝光，壽司郎也發表聲明，表示所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。同時聲明也表示，未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

【壽司郎聲明全文】

有關日前有消費者將外帶食物帶至餐廳，並私自將其放進迴轉台上之不當用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。

所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。

本公司在此嚴正聲明，未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

台灣壽司郎在未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，謝謝各位的關心。

台灣壽司郎 2024年10月08日

壽司郎 消費者 食安

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