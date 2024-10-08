刺青男「檳榔放迴轉台」超噁！壽司郎發聲明：採取法律行動

近日網路流傳有民眾至知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」用餐，卻將整包「檳榔」置於迴轉台上，並且還自拍影片上傳。隨著影片曝光，也引起許多網友的撻伐與不滿。壽司郎於10月8日也發表官方聲明，表示未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任。

在影片中，可見一名黑衣刺青男子在用餐期間，將整包的「檳榔」放上迴轉台，並讓同桌友人拍攝影片。隨著影片曝光，許多網友也表示「有夠沒品的」、「低級當幽默，永遠的89猴！」、「整桌湊不出高中畢業證書」

隨著影片曝光，壽司郎也發表聲明，表示所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。同時聲明也表示，未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。