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台塑麥寮海淡廠3度申請展延啟用 環境部：未如期竣工將罰

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委洪申翰（右）及環團上午在立法院舉行記者會，要求台塑集團準時啟用麥寮海水淡化廠，把濁水溪還給農民與生態。記者曾學仁／攝影
立委洪申翰（右）及環團上午在立法院舉行記者會，要求台塑集團準時啟用麥寮海水淡化廠，把濁水溪還給農民與生態。記者曾學仁／攝影

原展延至今年10月要完工的台塑六輕廠區麥寮海水淡化廠，由於台塑已先後兩度展延竣工，近期第三度提出展延至2026年啟用。環保團體表示，台塑以各種理由刻意拖延麥寮海淡啟用，是為規避自籌用水的環評承諾；環境部表示，經查工程進度達96.5%，已要求台塑公司應依環評承諾切實執行，否則將依法開罰。

環境權保障基金會、彰化縣環保聯盟等今天舉辦「濁水溪子弟集結！反對台塑集團再次展延麥寮海淡廠啟用」記者會，環境權保障基金會副執行長許博任表示，目前六輕用水來源，豐水期是由集集攔河堰每日30萬噸工業用水水權供應，枯水期由於集集攔河堰沒有工業水權，因此改向彰化及雲林農田水利會調度30萬噸農業用水。依據2018年麥寮海水淡化廠環評承諾，麥寮海淡廠營運後在每年2到5月枯水期，每天應生產8至10.5萬噸淡水，可減少六輕於枯水期調度農業用水。

許博任說，依照麥寮海淡廠原環評承諾，應於2022年8月前完成興建。但台塑集團已於2022和2023年兩度以疫情及海運塞港等理由向環境部申請環說書變更，展延興建期至今年10月底獲准，但今年9月竟再度用以哈戰爭、契約問題等理由，第三度向環境部申請展延興建期至2026年4月底。然而麥寮海水淡化廠的建築本體已於2021年完工，營運設備延遲三年無法進廠試車，不符企業營運常理，明顯是為規避自籌用水的環評承諾，呼籲環境部不得第三度同意台塑集團展延麥寮海淡廠興建期。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，六輕整個台塑集團營業額大減，用水量卻沒有減少，甚至還要把海水淡化廠商轉日期延，水利署去年公布台灣總共有25座海淡廠，離島地區22座和本島3座。未來新竹、台南也要增設，除此之外台積電也要投資設置海淡廠，反觀台塑卻不斷以國際疫情戰爭為由，申請展延啟動海水淡化廠在要第三次，已明顯違法環評結論，要求環境部立即開罰。

民進黨立委洪申翰說，本次的展延申請顯然不具正當性，海淡廠主體建築已於2021年完工，僅剩設備尚未齊全，海淡廠只要晚1天營運，農民用水就會多受到1天的阻礙，彰化與雲林受濁水溪灌溉的農田面積廣達10萬公頃，是全國最重要的糧倉，近年來因氣候變遷、極端氣候導致乾旱越加頻繁，水資源調度難度提高，呼籲麥寮海淡廠做為台塑六輕自產水源，應該盡快上路，減少對農業用水的排擠與衝擊。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，本次為台塑公司第三次申請展延，要求台塑公司應今日已派員至現場了解，經查工程進度達96.5%，本次申請展延工期18個月顯不合理，已要求台塑公司應依環評承諾切實執行，如未能在今年10月底前竣工並營運，將依環評法開罰最高150萬元，並要求限期完工。

台塑 海水淡化廠 環境部 環評 麥寮

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