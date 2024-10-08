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汪建民癌逝 台大癌醫院長曝1風險：不抽菸肺癌是常態

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。本報資料照片
藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。本報資料照片

藝人汪建民肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。汪沒有抽菸習慣，卻仍得到肺癌，台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，不抽菸肺癌已是國內常態，呼籲有肺癌家族史民眾，務必接受國健署補助的低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。

汪建民去年11月確診肺腺癌，他曾受訪表示，癌細胞擴散並吞噬頸椎最後一節和脊椎第一節相連處，而腦部也出現2顆腫瘤，自己平時不菸不酒，卻罹肺腺癌。歷經治療原本狀況好轉，一度復出工作，8月底癌細胞失控，再檢查已侵蝕全身骨頭，9月初住進醫院後，就再也沒出來。

根據台大醫院衛教資料，肺癌是非常容易轉移，且病程不易預測的疾病，在全球都是發生率和死亡率最高的癌症。楊志新表示，不抽菸肺癌在國人相當常見，且大約一半患者發現時都已是第4期。

目前唯一確定的風險因子，是一等親、二等親內有肺癌病史者，罹患肺癌比率上升，建議符合資格的民眾，女性滿45歲、男性滿50歲，應接受國健署補助的LDCT篩檢，早期檢查、早期發現才能讓預後更良好。

肺癌治療進展快速，楊志新表示，確診肺癌後，臨床上會先進行分子病理檢測，確認病人是否具有EGFR、ALK等致癌基因突變，同時檢測PD-L1表現量，以配合相應的標靶、免疫治療，目前患者當中，至少6至7成有標靶藥物可用，其餘患者則可利用免疫治療，「不論如何都有新藥可用於治療。」呼籲患者不要放棄治療機會。

楊志新也說，目前肺腺癌五年存活率落在10%左右，也有患者5年後仍然存活，持續接受治療，不過也有患者抗癌不到5年即離世；使用免疫治療，可讓特定條件患者獲得痊癒，但相關結果仍在研究當中，使用標靶治療者，則免不了遇到抗藥性問題，必須改用更後線的藥物治療。

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